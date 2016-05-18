محمد نوری امیری با اشاره به اجرایی شدن طرح کاروزی فارغ التحصیلان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر بخواهیم در سال ۹۵ مجددا این طرح را اجرایی کنیم برآورد می کنیم که با ۱۲ و نیم درصد منابع هدفمندی یارانه ها تمام این فارغ التحصیلان را به مدت ۶ ماه در بنگاه های اقتصادی کشور مشغول کنیم.

وی افزود: اگر دولت، فقط بودجه دهک اول را به این طرح اختصاص دهد می توانیم شاهد اشتغال فارغ التحصیلان باشیم.

وی ادامه داد: همچنین اگر بخشی از دهک دوم کشور یارانه نگیرند، می توان هر سال تعداد زیادی از فارغ التحصیلان را حداقل ۶ ماه مشغول به کار کرد تا بعد از اینکه قابلیت هایشان را به کارفرما نشان دادند در آن واحد یا واحدهای مشابه مشغول به کار دائمی شوند.

وی با بیان اینکه یعنی دولت می تواند، یارانه دو دهک بالا را بعد از حذف شدن به قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص دهد، تاکید داشت: ما هم در وزارت صنعت می توانیم این بودجه را صرف حقوق ۶ ماهه یک فارغ التحصیل دانشگاهی در یک بنگاه اقتصادی کنیم تا فرد بتواند خود را به خوبی به صنعت بشناساند.

وی تاکید داشت: در واقع پیشنهاد ما در وزارت صنعت این است که دولت، پولی که قرار است از دو دهک حذف کند را در راستای سرمایه گذاری برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی صرف کند.

نوری امیری گفت: تجربه نشان داده که حدود ۹۰ درصد از کسانی که حداقل ۶ ماه در واحد های صنعتی مشغول به کار می شوند در همان واحد یا در واحدهای مشابه مشغول به کار می شوند؛ از این رو می توان امیدوار بود که این سرمایه گذاری می تواند مثمر ثمر باشد.

مدیر کل آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با این کار، فقط بستری برای اشتغال فارغ التحصیلان آماده می شود که پول در حساب دولت گردش پیدا کند و از خزانه به تامین اجتماعی یا بیکاری منتقل شود.

نوری امیری با بیان اینکه در این صورت فارغ التحصیل می تواند قابلیت هایش را در صنعت نشان دهد و در همان بنگاه اقتصادی مشغول به کار شود، گفت: با این روش، فرد، توانایی و تجربه کاری به دست می آورد و می تواند اشتغال یابد. این اقدامات، همگی در راستای ۱۰ اقدام اساسی مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد تحصیل کرده های دانشگاهی کشور صاحب شغل می شوند با اجرای این طرح پیشنهادی این میزان به ۵۰ درصد و بیشتر می رسد.