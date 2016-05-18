دو و میدانی کار قمی در فهرست نفرات اعزامی به ویتنام قرار گرفت

محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محمدرضا فریدی دو و میدانی کار جوان قمی از ۱۰ خرداد در مسابقات دو و میدانی جوانان آسیا در هانوی ویتنام روی پیست خواهد رفت.

وی افزود: در فهرست نهایی تیم ملی اعزامی به مسابقات دو و میدانی جوانان آسیا یک دو و میدانی کار از قم حاضر است و محمدرضا فریدی در ماده ۴۰۰ متر در این مسابقات مسابقه خواهد داد.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم گفت: فریدی در مسابقات دو و میدانی جوانان کشور در ماده ۴۰۰ متر موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و سپس در مسابقات بزرگسالان آغاز فصل کشور در شیراز عملکرد قابل توجهی داشت.

اسحاقی بیان داشت: علاوه بر فریدی، علی رضایی رئیس هیئت دو و میدانی استان قم نیز به عنوان مربی تیم ملی جوانان در مسابقات آسیایی ویتنام حاضر خواهد بود و آخرین مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی نیز زیر نظر وی در حال برگزاری است.

وی عنوان کرد: مسابقات دو و میدانی جوانان آسیا ۱۰ تا ۱۳ خرداد برگزار می‌شود و امید زیادی به کسب مدال توسط فریدی در این مسابقات داریم البته در رده سنی بزرگسالان نیز دو و میدانی کاران قمی شانس زیادی برای موفقیت در رویدادهای پیش رو دارند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: میلاد دریساوی به عنوان گزینه اعزام به بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در حال حاضر در حال تمرین است و امیدواریم وی بتواند تا زمان مقرر حد نصاب ورودی المپیک در مواد پرش سه گام و پرش طول را کسب کند.