هشتمین نمایشگاه صنعت گردشگری اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه صنعت گردشگری اصفهان به همراه صنایع دستی منتخب با حضور ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی از استانهای اصفهان، تهران، یزد، مازندران، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان و نمایندگی سفارتهای تایلند، مالزی، الجزایر، اندونزی و فنلاند در قالب سه هزار مترمربع فضای مفید نمایشگاهی افتتاح شد.
در این نمایشگاه در زمینههایی همچون خطوط هوایی، آژانسها، هتلها، شرکتهای سرمایهگذاری گردشگری، انجمنها، اتحادیهها و مؤسسات آموزشی فعالیت دارند.
سالن سوم نمایشگاه نیز به سازمانهای میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استانهای اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و مازندران اختصاص یافته که به ارائه گزارش عملکرد، برنامهها، اهداف و خدمات خود میپردازند.
همچنین فعالان رشتههای صنایعدستی مانند نمدمالی، زریبافی، ملیله سازی، گلیمبافی، قلمزنی، میناکاری، قلمکاری و سفال نیز در این نمایشگاه حضور دارند و در بخشی از سالن سوم به عرضه آثار هنری خود میپردازند.
به گزارش مهر، هشتمین نمایشگاه صنعت گردشگری اصفهان به همراه صنایع دستی منتخب تا ۳۱ اردیبهشت در محل دایمی برپایی نمایشگاههای اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار میشود.
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