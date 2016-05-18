به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی مهدی تاج به همراه کارلوس کی روش ساعت ۱۱ صبح امروز در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

این نشست به منظور تشریح جلسات رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی برگزار می‌شود.