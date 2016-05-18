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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۰۵

نشست خبری تاج و کی‌روش امروز برگزار می‌شود

نشست خبری تاج و کی‌روش امروز برگزار می‌شود

کنفرانس مطبوعاتی رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی فوتبال صبح امروز در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی مهدی تاج به همراه کارلوس کی روش ساعت ۱۱ صبح امروز در آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

این نشست به منظور تشریح جلسات رئیس فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 3661782

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