۱۰ درصد افراد بالغ آرتروز زانو دارند

دکتر کامران بدیع زاده درباره آرتروز زانو، در چهارمین همایش بین المللی جراحی زانو ، ارتروسکوپی و آسیب های ورزشی گفت: استئوآرتریت یا آرتروز زانو شایع‎ترین علت درد در افراد بالغ است که بیشتر از ۱۰درصد بالغین از آن رنج می‎برند. این بیماری با درجات گوناگون از محدودیت عملی، کاهش سطح فعالیت و کیفیت زندگی همراه است.

وی افزود: شایع ترین مفاصل مبتلا به ترتیب زاتو، مفصل ران یا هیپ و انگشتان دست است.البته اکثر بیماران از درد در سایر مفاصل مثل ستون فقرات نیز شکایت دارند.

این فوق تخصص جراحی مفصل زانو و آرتروسکوپی، عنوان کرد: استئوآرتریت نه تنها باعث ناتوانی فرد از نظر حرکتی ‎می شود بلکه عواقب بسیار متعددی در زمینه مشکلات روحی روانی مثل از بین رفتن شادابی و اختلال در خواب را نیز به بیمار تحمیل می‎کند.

بدیع زاده با بیان اینکه استئوآرتریت با تخریب و از بین رفتن غضروف مفاصل مشخص می‎شود، یادآور شد: این مسئله باعث ایجاد التهاب در مفاصل یا همان آرتریت می‎شود.

وی افزود: دلایل متعدد از قبیل آسیب ها و شکستگی های داخل مفصلی،آرتریت های التهابی- عفونت، انحرافات مکانیکی مانند زانوهای پرانتزی و ضربدری و افزایش وزن از دلایل بروز آرتروز زانو شناخته شده است.

بدیع زاده در پایان خاطر نشن کرد: برخلاف عقیده عمومی آرتروز صرفا بدلیل افزایش سن بوجود نمی‎آید وحتی افراد جوان نیز به آن دچار می‎شوند که از شایع ترین علت ایجاد آن در جوانان میتوان به شکستگی‎ها و اسیب‎های وارده به مفصل است.

چهارمین همایش بین المللی جراحی زانو ، ارتروسکوپی و آسیب های ورزشی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۵ در مرکز همایشهای برج میلاد در جال برگزاری است.