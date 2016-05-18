۱۰ درصد افراد بالغ آرتروز زانو دارند

دکتر کامران بدیع زاده درباره آرتروز زانو، در چهارمین همایش بین المللی جراحی زانو ، ارتروسکوپی و آسیب های ورزشی گفت: استئوآرتریت یا آرتروز زانو شایعترین علت درد در افراد بالغ است که بیشتر از ۱۰درصد بالغین از آن رنج میبرند. این بیماری با درجات گوناگون از محدودیت عملی، کاهش سطح فعالیت و کیفیت زندگی همراه است.
وی افزود: شایع ترین مفاصل مبتلا به ترتیب زاتو، مفصل ران یا هیپ و انگشتان دست است.البته اکثر بیماران از درد در سایر مفاصل مثل ستون فقرات نیز شکایت دارند.
این فوق تخصص جراحی مفصل زانو و آرتروسکوپی، عنوان کرد: استئوآرتریت نه تنها باعث ناتوانی فرد از نظر حرکتی می شود بلکه عواقب بسیار متعددی در زمینه مشکلات روحی روانی مثل از بین رفتن شادابی و اختلال در خواب را نیز به بیمار تحمیل میکند.
بدیع زاده با بیان اینکه استئوآرتریت با تخریب و از بین رفتن غضروف مفاصل مشخص میشود، یادآور شد: این مسئله باعث ایجاد التهاب در مفاصل یا همان آرتریت میشود.
وی افزود: دلایل متعدد از قبیل آسیب ها و شکستگی های داخل مفصلی،آرتریت های التهابی- عفونت، انحرافات مکانیکی مانند زانوهای پرانتزی و ضربدری و افزایش وزن از دلایل بروز آرتروز زانو شناخته شده است.
بدیع زاده در پایان خاطر نشن کرد: برخلاف عقیده عمومی آرتروز صرفا بدلیل افزایش سن بوجود نمیآید وحتی افراد جوان نیز به آن دچار میشوند که از شایع ترین علت ایجاد آن در جوانان میتوان به شکستگیها و اسیبهای وارده به مفصل است.
چهارمین همایش بین المللی جراحی زانو ، ارتروسکوپی و آسیب های ورزشی تا ۳۱ اردیبهشت ۹۵ در مرکز همایشهای برج میلاد در جال برگزاری است.
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