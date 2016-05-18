سامان احتشامی که این روزها مشغول تدوین دو آلبوم است در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مشغول ضبط دو آلبوم موسیقی هستم که اولین آن برگرفته از اشعار شاعران کلاسیک ادبیات فارسی از جمله عطار، عراقی و مولاناست که این بار با صدای علی عمرانی از بازیگران صاحب نام تئاتر، سینما و تلویزیون روایت خواهد شد. آنچه در این آلبوم اتفاق می افتد مانند اغلب آثاری که در بازار موسیقی شنیده ایم دکلمه ای روی موسیقی نیست بلکه برای تولید موسیقی و افکت های آن زمان زیادی را باید صرف کنیم زیرا هم من بنده و هم جناب عمرانی تاکید داریم که برای هر یک از کلمات این اشعار باید موسیقی خاصی وجود داشته باشد که به محتوای اثر نیز نزدیک باشد.

وی ادامه داد: به اعتقاد من کار تولید این آلبوم به شدت زمان‌بر است و فکر می کنم به اندازه یک فیلم سینمایی وقت لازم داریم که بخواهیم به شیوه ای درست و اصولی کار را پیش ببریم. همان طور که گفتم این یک کار رادیویی نیست که در ساده ترین شکل ممکن یک موسیقی روی شعری ساخته شود و بعد به مخاطب ارائه شود. ما برای هریک از کلمات این اثر صداسازی خواهیم کرد و فکر می کنم با بیان شیوا، تفکر و تجربه علی عمرانی در تئاتر، این اثر می تواند اثری قابل تامل برای مخاطبان به حساب آید.

این نوازنده پیانو از تولید یک آلبوم موسیقی دیگر با همکاری بابک شهرکی نوازنده ویولن خبر داد و گفت: این آلبوم موسیقی برگرفته از آثار زنده یاد پرویز یاحقی است که به نوعی یادمانی برای این استاد شهیر موسیقی ایرانی محسوب می‌شود و طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادیم به زودی ضبط این آلبوم نیز آغاز می شود. کار دیگری هم در حوزه پیانو و ویولن داریم که قرار است با صدای همایون کاظمی روانه بازار موسیقی شود.

احتشامی در پایان گفت: به زودی تمرین‌هایی برای تازه ترین کنسرتم در تالار وحدت آغاز می کنم که با توجه به محتوایی که برای آن در نظر گرفته ام ترجیح می دهم در وقت دیگری اطلاعات این کنسرت را ارائه دهم چراکه دوست دارم این بار مخاطبان با کنسرتی روبه رو شوند که برنامه متفاوتی باشد.