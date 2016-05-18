انتقاد از تعطیلی کمیسیون فضای مجازی جوانان

محمد سلطانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت فضای مجازی در زندگی جوانان، افزود: کمیسیون فضای مجازی جوانان به عنوان نهاد سیاست گذاری سال گذشته زیرمجموعه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان تشکیل شد.

وی ادامه داد: آخرین جلسه کمیسیون فضای مجازی جوانان سال گذشته برگزار شد و پس از آن متاسفانه هیچ جلسه ای نداشته ایم که این موضوع مستلزم انجام هماهنگی های لازم از سوی وزارت ورزش و جوانان است.

رئیس کمیسیون فضای مجازی جوانان اضافه کرد: متاسفانه با گذشت ۲ ماه از سال ۹۵ مسئولان وزارت ورزش و جوانان هیچ تماسی با رئیس و اعضای کمیسیون فضای مجازی جوانان نداشته اند و هماهنگی برای تشکیل جلسه و پیگیری اقدامات قبلی انجام نشده است.

سلطانی فر تاکید کرد: در آخرین جلسه کمیسیون قرار شد ما اولویت ها و سرفصل های کاری سال ۹۵ را تدوین کنیم که این اقدام انجام شد. همچنین درخواست های مختلف از جمله بودجه و سایر مسائل ارائه شد اما پس از آن جلسات کمیسیون تعطیل شده و هیچ ارتباطی با اعضا گرفته نشده است.