كتاب «جامعه شناسی محیط زیست» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مقدمه این کتاب که توسط انتشارات جامعه شناسان در اردیبهشت ۱۳۹۵ منتشر شده است، آمده است: جامعه شناسی محیط زیست عمدتا به بررسی علمی رابطه جامعه مدرن با بحرانها و مسائل محیط زیست می پردازد و به عنوان شاخه ای از جامعه شناسی به بررسی اشکال مختلف تعامل میان جامعه انسانی و محیط زیست پرداخته و در این میان بیشتر بر ابعاد اجتماعی پیرامون محیط های طبیعی و بشرساخته متمرکز است. با افزایش نقش محیط زیست در زندگی اجتماعی و ضرورت شناخت علمی ابعاد گوناگون ارتباط جامعه و محیط زیست، جامعه شناسی محیط زیست به سرعت به یک عنوان درسی تبدیل شد و اکنون بیش از سه دهه است که درس جامعه شناسی محیط زیست در مراکز آموزش عالی دانشگاههای جهان تدریس می شود و دانشجویان رشته های مختلف علوم اجتماعی در همان دوره لیسانس با اصول و مبانی جامعه شناسی محیط زیست آشنا می شوند.

به اعتقاد نویسندگان؛ این کتاب اولین كتاب تالیفی جامعه شناسی محیط زیست در ایران است و روند شکل گیری و پیدایش حوزه جامعه شناسی محیط زیست، نظریات گوناگون و نیز موضوعات تخصصی آنرا در پنج فصل معرفی و بررسی می کند.

این کتاب اولین كتاب تالیفی جامعه شناسی محیط زیست در ایران است و روند شکل گیری و پیدایش حوزه جامعه شناسی محیط زیست، نظریات گوناگون و نیز موضوعات تخصصی آنرا در پنج فصل معرفی و بررسی می کند.

خاستگاه جامعه شناسی محیط زیست، محیط زیست و نظریه اجتماعی، جنبش های زیست محیطی، رفتار زیست محیطی، گفتمانهای توسعه، پساتوسعه و محیط زیست عناوین فصل های این کتاب است.