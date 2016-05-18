به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده هنر، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر به همت کمیته هنر معاصر گروه تاریخ هنر پژوهشکده هنر و خانه هنرمندان ایران در راستای نقد و بررسی علمی کتاب‌های منتشر شده در حوزه هنر معاصر برگزار می‌شود.

در این نشست که به تحلیل و بررسی کتاب «هنر به مثابه تجربه» اثر جان دیویی اختصاص یافته، مسعود علیا، مترجم این اثر به همراه امیر مازیار، از کارشناسان فلسفه و هنر به بحث و تبادل‌نظر خواهند پرداخت.

جان دیویی یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان پرگماتیست آمریکایی است که با نگارش کتاب «هنر به مثابه تجربه» در اوایل دهه هشتم زندگی خود کوشیده پیوند و نسبت هنر و زندگی را بار دیگر احیا کند. این کتاب که حاصل ده جلسه درس‌گفتارهای مؤلف در دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۳۱ است، یکی از آثار برجسته دیویی در حوزه زیبایی‌شناسی است که در سال ۱۹۳۴ چاپ شده است.

این کتاب چندی پیش با ترجمه مسعود علیا توسط نشر ققنوس منتشر و راهی بازار نشر شد.

این نشست که حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است، روز چهارشنبه ۵ خرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان به نشانی خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی (فرصت شمالی)، باغ هنر برگزار خواهد شد.