به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالحسن نائینی صبح چهارشنبه در نخستین همایش آینده پژوهی که در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: روند بین المللی شدن دانشگاه ها اجتناب ناپذیر است و باید فعال، آگاهانه و با رویکرد آینده پژوهانه در این مسیر گام برداشت.

وی افزود: نمی توان این روند را نادیده گرفت بلکه لازم است مهندسی مهنا دار بین المللی سازی نیاز است.

نائینی ادامه داد: بین المللی شدن از راهکارهای پیشرفت است که جز با نظام علم و حرکت در مسیر رسیدن به افق های نوین است.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ه) استان قزوین اضافه کرد: دانشی که در مسیر بین المللی شدن دانشگاه ها می تواند به کمک ما بیاید آینده پژوهی است تا در راه پیشرفت بتوانیم حرکت کنیم و با چالش های پیش رو به درستی مقابله کنیم.

نائینی خاطرنشان کرد: چنین همایش هایی باید ادامه یابد و از نظرات صاحبان اندیشه در این راستا گام برداشت تا آگاهانه در مسیر بین المللی دانشگاه ها حرکت کنیم.

ارسال ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش آینده پژوهی

نسرین نورشاهی، رئیس همایش آینده پژوهی نیز در این برنامه طی سخنانی اظهار کرد: سال گذشته به دلیل اهمیت بین المللی شدن دانشگاه ها و برنامه های وزارت علوم برای برنامه ششم توسعه، برگزاری چنین همایشی در دستور کار قرار گرفت تا با مشارکت تنها دانشگاه دارای عنوان بین المللی در کشور برای اجرای همایش برنامه ریزی شود.

نورشاهی ادامه داد: با انتشار فراخوان عمونی و اطلاع رسانی، نسبت به جمع آوری مقالات و برقراری ارتباط بین حوزه نظر و عمل با کمک دفتر ارتباطات بین الملل اقدام شد تا تنها از حوزه نظر به این موضوع وارد نشده باشیم بلکه نیان نظر و عمل پیوند برقرار کنیم.

وی تصریح کرد: ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال و چهار پیش همایش برای آن برگزار شد که ۴۰ مقاله پذیرفته شده در ۶ عنوان محور کلیدی ارائه می شود.

رئیس همایش آینده پژوهی با اشاره به حضور پنج میهمان برجسته خارجی در این همایش بیان کرد: تعدادی از مقالات و دستاوردهای همایش، امروز به حاضران ارایه می شود.