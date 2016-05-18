همایش عکاسان لارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عکاسان لارستان همزمان با اختتامیه چهارمین نمایشگاه گروهی ، همایشی در پاسداشت عبدالعلی حدادیان ، پایه گذار هنر عکاسی نوین در لارستان و جنوب فارس برگزار کردند.

تماشاخانه استاد جمالی میزبان کارگاه تخصصی عکاسی با عنوان «مستند نگاری از مناطق جنوبی ایران» با حضور حسن بردال رئیس انجمن عکاسان هرمزگان بود.

وی در سخنان خود به تشریح چگونگی ایجاد یک اثر هنری مستند و منطبق با قوانین بین المللی پرداخت و معیار های مستندسازی از دید فستیوال های جهانی عکاسی را بیان کرد، سپس نوع فرهنگ و آداب رسوم مناطق جنوبی ایران را بیان و به توضیح ویژگی هایی پرداخت که یک عکاس مستند باید در ثبت تصاویر خود از این مناطق خاص اقلیمی رعایت کند.

در بخش دوم این همایش، آثار ارائه شده در نمایشگاه چهارم توسط عبدالعلی حدادیان و حسن بردال روسای سابق و فعلی انجمن های عکس فارس و هرمزگان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

منتقدان، روند رو به رشد هنر عکاسی در لارستان را مطلوب و استفاده از اکثر سبک های عکاسی را نقطه قوت این نمایشگاه دانستند.

پس از نقد و بررسی آثار ، تجلیل از مقام استاد عبدالعلی حدادیان پایان بخش این مراسم بود.

سید علی اصغر رفعت حقیقی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات پنج ساله حدادیان در بسط و توسعه هنر عکاسی در لارستان و جنوب فارس اظهار داشت: افتخار آفرینی هنرمندان عکاس از سراسر جنوب فارس در جشنواره های مختلف داخلی و بین المللی، تاسیس انجمن عکس لار ، برپایی نمایشگاه های فاخر و مهمتر از همه ثبت داشته های فرهنگی و آداب و رسوم غنی این منطقه،نمونه هایی از تلاش های به ثمر نشسته استاد حدادیان است.