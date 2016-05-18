سهم ۲۶ درصدی جوانان تهرانی در اهدای خون/ پسرها جلوترند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مرتضی طباطبایی اظهارداشت: آمار اهداکنندگان خون در پایتخت طی سال گذشته نشان می دهد، اهداکنندگان جوان در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال توانسته اند نقش مهم و حیاتی در نجات جان بیماران نیازمند به خون داشته باشند.

وی افزود: در سال ۹۴ پایتخت نشین ها ۳۳۲ هزار و ۴۹۴ واحد خون اهدا کردند و همچنان پیشتاز در بین همه استان های کشور باشند.

طباطبایی با اعلام اینکه سهم جوانان تهرانی اهدای ۸۷ هزار و ۹۵۶ واحد خون بوده است، گفت: جوانان تهرانی در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال هستند که ۲۶ درصد از منابع خونی پایتخت را تامین می کنند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران در ادامه به تفکیک جنسیتی اهدا کنندگان خون در بین جوانان اشاره کرد و گفت: در استان تهران، پسران با ۹۶ هزار و ۸۱۷ واحد اهدای خون و سهم ۹۶ درصدی در بازه سنی زیر ۳۰ سال و دختران نیز با اهدای ۳ هزار و ۱۳۹ واحد اهدای خون و سهم ۴ درصدی، برای یاری بیماران گام برداشته اند.

وی با اشاره به فاصله زیاد آماری اهدای خون میان پسران و دختران جوان پایتخت، افزود: باید فرهنگ اهدای خون در جامعه دختران جوان بصورت جدی ترویج شود و در پایان سال ۹۵ این فاصله کمتر شود.