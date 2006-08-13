ساعت 19 فردا آخرين مهلت تحويل فرم انتخاب رشته / مهلت تحويل فرم انتخاب رشته تمديد نمي شود

دكتر "حسين توكلي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: داوطلباني كه كارنامه و فرم انتخاب رشته خود را صبح چهارشنبه 18 مرداد دريافت كرده اند بايد صبح يكشنبه 22 مرداد ماه فرم انتخاب رشته خود را به همان حوزه تحويل مي دادند. داوطلبيني كه بعدازظهر چهارشنبه 18 مرداد موفق به دريافت كارنامه و فرم انتخاب رشته شده اند نيز بايد بعد از ظهر امروز يكشنبه 22 مرداد ماه فرم خود را تحويل دهند.

وي اضافه كرد: داوطلباني كه صبح امروز موفق به تحويل فرم انتخاب رشته خود نشده اند، بعداز ظهر امروز نيز مي توانند براي تحويل اقدام كنند.

معاون اجرايي سازمان سنجش گفت: آن دسته از داوطلباني كه صبح پنج شنبه 19مرداد جهت دريافت فرم انتخاب رشته اقدام كرده اند بايد براي تحويل فرم تكميل شده خود دوشنبه 23 مرداد اقدام كنند و داوطلباني كه بعد از ظهر پنج شنبه 19 مرداد فرم انتخاب رشته اخذ كرده اند بايد بعد از ظهر دوشنبه 23 مرداد ماه فرم تكميل شده را تحويل دهند.

وي افزود: افرادي كه روز جمعه موفق به كارنامه و فرم انتخاب رشته خود شده اند بايد صبح دوشنبه 23 مرداد و داوطلبيني كه روز گذشته موفق به اخذ فرم انتخاب رشته شده اند بايد بعد از ظهر فردا دوشنبه 23مرداد ماه جهت تحويل فرم تكميل شده اقدام كنند.