اعزام تیم والیبال نشسته قم به مسابقات ساحلی کشور

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال نشسته ساحلی معلولان کشور از روز پنج‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تیم والیبال ساحلی قم نیز در این مسابقات شرکت خواهد کرد.

وی افزود: تیم اعزامی استان قم امروز قم را به مقصد کردکوی در استان گلستان ترک کرد و ار صبح فردا مسابقات خود در این شهر برگزار می‌کند و این مسابقات روز شنبه به کار خود پایان خواهد داد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم گفت: تیم والیبال نشسته هیئت جانبازان و معلولین استان قم با ترکیب حسن حسینلو، علی کاشانی راد و امیرحسین آقایی به این مسابقات اعزام خواهد شد و حسین آزاد به عنوان مدیر تیم والیبال نشسته قم را همراهی می‌کند.

پیروزمنش بیان داشت: علاوه بر والیبال نشسته ساحلی، تیم اعزامی قم در مسابقات دو و می‌دانی بانوان معلول کشور در رده‌های سنی پایه شرکت کرد و موفق به کسب ۴ مدال شد.

وی عنوان کرد: بهاره کرمی به عنوان ستاره تیم اعزامی قم با کسب ۲ مدال در این مسابقات، عملکرد بسیار خوبی داشت چنان که وی در پرتاب نیزه مدال طلا و در پرتاب وزنه مدال نقره کسب کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم تصریح کرد: زهرا علیخانی دیگر ورزشکار قمی در پرتاب نیزه بود که موفق شد صاحب مدال برنز این ماده شود ضمن اینکه فاطمه کریمی در رده سنی دیگر در پرتاب نیزه به مقام سوم و مدال برنز دست پیدا کرد.