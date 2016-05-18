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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۵۶

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه:

شهروندان مرغ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تهیه کنند

شهروندان مرغ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تهیه کنند

کرمانشاه- مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: شهروندان از خرید مرغ از مراکز غیرمجاز جداً خودداری کنند و مرغ را از مراکز قانونی و تحت نظارت اداره دامپزشکی استان تهیه کنند.

نادر پرور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اظهار داشت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از مهم‌ترین بیماری‌هایی است که از نظر اقتصادی و بهداشتی برای جامعه حائز اهمیت است.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه افزود: اگر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شیوع پیدا کند در واقع طیور گوشتی، طیور وحشی و حتی طیور روستایی به شدت درگیر بیماری و تلفات خواهند شد.

پرور با بیان اینکه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان قابل انتقال به انسان است، گفت: در صورتیکه این بیماری به انسان منتقل شود بسیار خطرناک است و ما ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق داریم و این بیماری در کشورهای همجوار وجود دارد و احتمال ورود آن نیز هست.

وی به عموم شهروندان توصیه کرد: شهروندان به هیچ وجه سلامتی خود را در معرض خطر قرار ندهند و مرغ مورد نیاز خود را از افرادی که به شکل قانونی و غیرمجاز مرغ زنده عرضه می‌کنند تهیه ننمایند.

این مسئول ادامه داد: شهروندان مرغ مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و معتبر و تحت نظارت اداره دامپزشکی استان کرمانشاه تهیه کنند.

پرور همچنین به پرورش دهندگان مرغ توصیه کرد: هرگونه تلفات غیرطبیعی در طیور صنعتی و روستایی و نیز حیات وحش را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره کل دامپزشکی جهت بررسی موضوع اعلام کنند.

کد مطلب 3661854

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