استان سیستان و بلوچستان نیاز به ساخت ۶ هزار کلاس درس دارد

به گزارش خبرگزاری مهر مرتضی رئیسی در گردهمایی رؤسای آموزش و پرورش استان كه در خانه معلم زاهدان برگزار شد، اظهاركرد: دولت برای بخش عمرانی اعتبارات قابل توجهی رادر نظر گرفته است

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با بیان این كه بیشترین بناهای خشت و گلی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد، تصریح كرد: اگر برای استان سیستان و بلوچستان ۶ هزار کلاس درس ساخته شود در برنامه ششم توسعه مشکل فضا در این استان حل خواهد شد.

وی خاطرنشان كرد: برقراری عدالت در توزیع اعتبارات دربخش عمرانی از مهمترین رسالت های است که ما در انجام کارهای خود به آن اعتقاد داریم.

رئیسی با اشاره به این كه توجه ویژه ای به استان های عقب مانده از نظر ساخت و ساز فضا و تجهیزات و امکانات در این سازمان وجود دارد، افزود: ما در صدد هستیم تا بامشارکت بسیاری از دستگاه ها مثل بنیاد مسکن بناهای آموزش و پرورش را نوسازی کنیم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از کمک های خیرین در پیشبرد اهداف عمرانی تقدیرکرد و گفت : امیدواریم دولت برابر کمک خیرین مدرسه ساز به این حوزه کمک کند.