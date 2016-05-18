کتاب «روند مهاجرت و همگرایی ایرانیان در آلمان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به تازگی کتاب «روند مهاجرت و همگرایی(انتگراسیون) ایرانیان در آلمان» نوشته داوید نورعلی قاسمی به زبان آلمانی منتشر شده است.

این کتاب به بررسی مهاجرت ایرانیان به آلمان پرداخته و در آن به ذکر نمونه های مشخص اشاره شده است.

در این کتاب همچنین درباره تاریخچه مهاجرت به آلمان آمده است که نخستین مهاجرت های ایرانیان به آلمان در زمان جمهوری وایمار صورت گرفته است.

برمبنای آمارهای موجود حدود ۷۰ هزار ایرانی در آلمان زندگی می‌کنند. این افراد کسانی هستند که یا پاسپورت ایرانی دارند یا پاسپورت پناهندگی که در آن کشور خود را ایران معرفی کرده‌اند.

گفته می‌شود تاکنون ۸۰ تا ۹۰ هزار نفر ایرانی تابعیت آلمان را پذیرفته‌اند.

از جمله ایرانیان موفقی که در آلمان حضور دارند و در این کتاب از آنها نام برده شده می توان به «امید نوری پور» نماینده پارلمان، «زهرا واگن کشت» معاون حزب چپ و پرفسور مجید سمیعی متخصص مغز و اعصاب اشاره کرد.