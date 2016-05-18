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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

پرفورمنس سهند سرحدی در گالری سایه اجرا می شود

انتقاد هنرمند تجسمی به تکیه مردم ایران به پول نفت

انتقاد هنرمند تجسمی به تکیه مردم ایران به پول نفت

پرفورمنس -نمایشگاه «لکه‌های پاک ناشدنی بازمانده از فوران تاریخی چاه شماره یک مسجد ...» در گالری سایه اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «لکه‌های پاک ناشدنی بازمانده از فوران تاریخی چاه شماره یک مسجد ...» به طراحی سهند سرحدی در گالری سایه اجرا می‌شود. علاوه بر اجرای این پرفورمنس؛ اینستالیشن، ویدئو، صدا و اجرا در حیاط گالری به نمایش گذاشته می شود که همگی با الهام از موضوع «نفت» توسط این هنرمند خلق شده است.

در توضیح این نمایشگاه آمده است: «تقدیم به مردمی که نفت تنها نابودی‌شان را به تاخیر می‌اندازد...» 

در این اجرا با توجه به محدودیت مکان گالری در هر اجرا ده مخاطب امکان حضور دارند و گروه اجرایی استخر گالری را سرپوشیده کرده اند تا بتوانند در محیط آن به اجرای پرفورمنس بپردازند.

«لکه‌های پاک ناشدنیِ بازمانده از فوران تاریخی چاه شماره یک مسجد ...» به طراحی سهند سرحدی ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه در گالری سایه اجرا می شود. سعید آقاخانی، شهره سعیدی بقا، اسماعیل کمالی دهقان اجراگران این نمایش‌ هستند.

کد مطلب 3661888

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