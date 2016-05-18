دومین آزمون الکترونیک پیش کارورزی پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طاهره چنگیز با اشاره به برگزاری دومین دوره آزمون الکترونیک پیش کارورزی گفت: شرکت کنندگان این دوره، مردودین آزمون پیش کارورزی اسفند ۹۴ از سراسر کشور بودند که از بین ۲۵۰ نفر دانشجوی مردود شده در آزمون اسفند ۹۴، ۱۳۶ نفر از فرصت ایجاد شده استفاده کرده و در دومین دوره آزمون الکترونیک پیش کارورزی شرکت کردند.

چنگیز اظهار داشت: حد نصاب قبولی در آزمون ۹۸ اعلام شده است و نتایج تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۵ اعلام خواهد شد. به این ترتیب دانشجویانی که موفق به اخذ نمره حد نصاب شوند، می توانند از خرداد ماه وارد دوره کاروری شوند.

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی تاکید کرد: اجرای آزمون الکترونیک پیش کارورزی و تکرار آزمون در هر فصل، از جمله اقدامات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی برای افزایش کیفیت آزمونهای جامع و اعطای فرصت جبران در فواصل زمانی کمتر از ۶ ماه به دانشجویانی است که به دلایل پیش بینی نشده موفق به اخذ نمره قبولی در آزمون پیش کارورزی نمی شوند.