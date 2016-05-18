به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در شانزدهمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که با دو دستور کار بررسی گزارش وضعیت محدوده‌‌ها و محلات بازآفرینی شهری و عملکرد ستادهای استانی و شهرستانی استان مرکزی و بررسی مصوبات و برنامه‌های پیشنهادی ستاد بازآفرینی شهری کلان‌شهر تهران و کارگروه‌های زیرمجموعه صبح دیروز سه‌شنبه برگزار شد با بیان این‌که استان مرکزی از استان‌های مهم ایران است گفت: این استان در ایران مرکزی با قدمت تاریخی بسیار بسیار زیاد قرار دارد و بخش قابل توجه میراث معنوی ما به این استان تعلق دارد؛ استانی که تفرش، آشتیان، محلات ثلاث، عراق عجم همه در آن واقع شده و دارای میراث ارزشمندی از جمله میراث علمی، تجاری، صنعتی، منابع طبیعی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: استان مرکزی از نظر آب، هوا و زمین دارای ثروت‌های زیادی است و یکی از مناطقی محسوب می‌شود که در توسعه ملی ایران همواره نقش مهمی ایفا کرده است. باید به پشتوانه‌های این استان در جهت ملی و منطقه‌ای که از ارزش‌های بالایی برخوردارند توجه کنیم.

آخوندی استان مرکزی را استانی با رشد صنعتی شدید دانست و گفت: بخشی از این استان تحت تاثیر رشد سریع تهران قرار گرفته و دچار عدم تعادل‌های جدی شده است؛ البته مدتی است توجه خوبی به این استان شده است. در حوزه حمل و نقل دو خطه کردن قطار تهران ـ قم ـ اراک در دستور کار قرار گرفته است و در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم قطار سریع‌السیر را در مسیر قم ـ اراک ایجاد کنیم. رونق حمل‌ونقل ریلی باعث می‌شود نظمی به رفت‌و آمد شهروندان داده شود و آلودگی هوا نیز تا حد زیادی کنترل شود.

وزیر راه و شهرسازی بر لزوم حمل و نقل ریلی در پیرامون اراک تاکید کرد و ادامه داد: می‌توانیم با توجه به شبکه ریلی موجود در شهر جدید مهاجران نیز ایستگاه‌های جدیدی را به وجود بیاوریم، ضمن این‌که در اطراف اراک نیز امکان راه‌اندازی حمل و نقل حومه‌ای وجود دارد و اگر در شورای استان نیز مطرح شود این کار شدنی است. این امر به اراک و پیرامون آن سامان می‌دهد و گامی موثر در کاهش آلودگی هواست زیرا اراک شهری است که با آلودگی جدی هوا نیز روبه‌روست. بنابراین در استان مرکزی و به ویژه شهر اراک باید ارتباطی بین حمل‌ونقل ریلی و توسعه شهری به وجود بیاوریم. باید بتوانیم در بخش سکونتگاه‌های غیررسمی پیشتاز باشیم و در طرح جامعی که تهیه می‌شود دسترسی ریلی مناسبی را برای ساکنان این مناطق پیش‌بینی کنیم، با این شرایط شاید بتوانیم بر وضع موجود غلبه بیابیم.

وی در ادامه سخنان به بحث مهاجرپذیری پرداخت و گفت: باید اطلاعات خود را در زمینه میزان مهاجرت‌پذیری شهرهایی مانند اراک افزایش دهیم. استان مرکزی مانند تهران در مقاطعی دچار روند سریع مهاجرپذیری شد. اگر آمار مربوط به روند مهاجرت را بدانیم می‌توانیم تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشیم. باید برنامه مشخصی در این زمینه داشته باشیم. این‌که روند مهاجرپذیری اراک ثابت باشد و ما میراث‌دار وضعیت گذشته باشیم، در نحوه برنامه‌ریزی‌ها تاثیر دارد. در دو شهر استان (اراک و ساوه) که عمدتا دچار مسئله بافت‌های ناکارآمد هستند باید طرح‌های بازآفرینی شهری را داشته باشیم و نه تنها در شهر اراک بلکه در پیرامون آن نیز بتوانیم طرح و فهم روشنی از شیوه فعل و انفعال بین مرکز شهر و پیرامونش داشته باشیم.

عضو کابینه تدبیر و امید بر وجود بافت‌های تاریخی در شهرهای دیگر استان مرکزی از جمله خمین، آشتیان، نراق و دلیجان تاکید کرد و گفت: بافت‌های تاریخی ارزشمندی در این شهرها وجود دارد که باید برای آن‌ها طرح‌های بهسازی و برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

آخوندی تسریع در روند بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری را منوط به برگزاری منظم ستاد ملی و استانی بازآفرینی پایدار شهری دانست و گفت: ستاد ملی بازآفرینی به طور منظم و هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود. استان مرکزی و سایر استان‌ها نیز باید تقویم سالانه‌ و مشخصی برای برگزاری جلسات داشته باشند تا مطمئن شویم موضوعات و مشکلات این بافت‌ها در استان‌ها با جدیت رصد می‌شود. بخش عمده هماهنگی‌ها و تصمیمات در همین جلسات در سطح ملی، استانی و شهرستانی ایجاد می‌شود که ارزش فراوانی دارد.

نقش بانک مسکن در فرایند بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد موضوع دیگری بود که آخوندی بر آن تاکید کرد و گفت: باید از مدیرعامل و مسئولان بانک مسکن در تهران و سایر استان‌ها نیز برای شرکت در جلسات ستاد ملی بازآفرینی دعوت شود. بانک مسکن بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار که اخیرا به پیشنهاد ما تصویب شد در شهری مانند اراک ۱۲۰ میلیون تومان به هر واحد مسکونی تسهیلات می‌دهد، شهروندان ساوه با این مصوبه می‌توانند ۸۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند که رقم بسیار بزرگی است. به اعتقاد من در این زمینه ما مشکل اطلاع‌رسانی داریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: حضور مدیران بانک مسکن در جلسات ستاد ملی و استانی می‌تواند کمکی جدی باشد برای این‌که این کانون توجه را به سمت بافت‌های هدف ببریم و آن‌ها را سامان دهیم. تقاضای من این است که جناب استاندار در برنامه جدید جلسات اختصاصی با بانک مسکن حضور داشته باشند و این مدیران در جلسات ستاد بازآفرینی نیز حضور پیدا کنند.

وی با تاکید بر اینکه نحوه اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه تسهیلات بخش مسکن ضروری است گفت: باید شبکه یا وبسایتی وجود داشته باشد که مردم با مراجعه به آن به همه این اطلاعات دسترسی پیدا کنند و حتی بتوانند درخواست‌ بدهند. شبکه شهراه می‌تواند در این راه کمک زیادی کند. این شبکه باید در سراسر ایران این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. اگر وزارت اطلاعات زیرساخت‌های لازم را برای این کار فراهم کند می‌توانیم هماهنگی بین شهرداری، مردم و ستاد بازآفرینی شهری را فراهم کنیم و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم.

آخوندی افزود: به عقیده من میزان اطلاعاتی که در ستاد بازآفرینی وجود دارد با شهروندان فاصله زیادی دارد و مردم از بسیاری تصمیمات این ستاد مطلع نمی‌شوند. باید در زمینه این شبکه اطلاع‌رسانی فعالیت جدی داشته باشیم و دستورالعملی تهیه و آن را به تمام استان‌ها ارسال کنیم.

وزیر راه و شهرسازی بحث مهم دیگر را اراضی موجود شهری دانست و در این‌باره توضیح داد: اراضی شهری باید پشتوانه اجرای طرح‌های بازآفرینی قرار بگیرد و ما در وزارت راه و شهرسازی با پیشرفت پروژه‌ها به صورت مرحله به مرحله از این طرح‌ها حمایت می‌کنیم.

وی در پایان بر توانمندسازی ساکنان بافت‌های ناکارآمد شهری تاکید کرد و گفت: موضوعات متعددی در توانمندسازی و پیشگیری از گسترش این بافت‌ها مورد اهمیت است ضمن اینکه منابع مختلفی در سازمان‌ها وجود دارد که باید با ایجاد هماهنگی بتوانیم از این منابع به بهترین شکل بهره ببریم.