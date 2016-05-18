دانشگاه های ایران در خارج از کشور صاحب شعبه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر صبح چهارشنبه در همایش آینده پژوهی که در سالن شهدای گمنام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین مولود انقلاب است و در خط مقدم بین المللی شدن و عملکرد بین المللی قرار دارد که با توجه به نامگذاری آن به نام بنیانگذار انقلاب باید به آرمان های امام در آن پرداخته شود.

وی به بیان مطالبی در خصوص آموزش و تعامل فراملی پرداخت و افزود: آموزش تنها یک امر ملی نیست بلکه بین المللی است و ما این هدف را دنبال می کنیم.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: تعاملات بین المللی نیاز جوامع بشری است و همچنانکه هیچ فردی بدون تعامل قادر به نقش آفرینی نیست جوامع تیز باید با تعامل یکدیگر اهداف جامعه جهانی را محقق کنند.

شریعتی عنوان کرد: باید تفکر و اندیشه مدیریتی حاکم بر آموزش عالی متحول شود، برنامه های درسی بر اساس ویژگی های بازار بین المللی تدوین شود و روحیه نوع دوستی تقویت شود.

وی بیان کرد: در این زمینه اسناد بالادستی تعریف شده که سند چشم انداز ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور و قانون برنامه پنج ساله توسعه از جمله این اسناد به شمار می رود.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: دستیابی به جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه، افزایش جذب دانشجویان خارجی، تبادل استاد و دانشجو، گسترش همکاری های علمی و فناوری با مراکز بین المللی مورد تاکید در نقشه جامع علمی کشور است.

شریعتی اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم نیز راه اندازی دانشگاه های مشترک، دوره های آموزشی مشترک و تاسیس شعب دانشگاه ها در خارج از کشور مورد تاکید قرار دارد که طرح راه اندازی شعب دانشگاه های ایران در خارج از کشور به تصویب رسیده است و اجرایی می شود.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، دانشگاه های کشور به چهار دسته فراملی، منطقه ای، ملی و محلی تقسیم شده اند که دسته نخست باید در زمینه بین المللی شدن پیشرو باشند.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص رویکرد وزارت علوم برای توسعه تعاملات فراملی ادامه داد: حمایت از دانشگاه های پیشتاز در گسترش مرزهای دانش و فناوری، کسب مرجعیت علمی در منطقه و جهان و تبدیل شدن به الگوی کیفی برای موسسات آموزش عالی کشور در وزارت علوم پیگیری می شود و اکنون بسیاری از دانشگاه های ایران جزو ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان هستند.

شریعتی با بیان اینکه دانشگاه های ما با دانشگاه های بین المللی فاصله دارند، خاطرنشان کرد: باید دانشگاه ها بتوانند با دانشگاه های مختلف ارتباط برقرار کنند و همکاری های لازم نظیر تبادل استاد، اجرای تفاهمنامه ها و تحقیقات مشترک را تحقق بخشند.

وی یادآور شد: نسبت دانشجو به هیئت علمی در کشور ما در سطح ملی ۲۷ است که برخی دانشگاه های ما با این آمار فاصله زیادی دارند.