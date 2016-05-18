به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی در مسابقات گزینشی المپیک قزاقستان سال ۲۰۱۴ شرکت کرده و برای دریافت جواز ورود به بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو باید در یک مسابقه گزینشی دیگر حضور پیدا کند.

وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران آماده می شود تا در رقابتهای جام فجر که از ۹ تا ۱۴ خردادماه در تهران برگزار می شود، شرکت کند.

داود باقری در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت بهداد سلیمی اظهار داشت: بهداد در اردوی اردبیل به سر می برد و تمرینات آماده سازی خوبی را پشت سر می گذارد. این وزنه بردار با ادامه این روند که از مدتی قبل آغاز شده می تواند در رقابتهای جام فجر در تهران حضور پیدا کند.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری در خصوص اقدامات انجام شده در اردوی وزنه برداری گفت: اوضاع رو به راه است ضمن اینکه با توجه به اهمیت بهداشت روانی وزنه برداران، روانشناس در اردوی اردبیل حضور پیدا کرد تا وضعیت ورزشکاران را از حیث هیجان و انگیزشی کنترل کند.

باقری در پایان در ارتباط با وضعیت سعید محمدپور که اسفندماه آرنج خود را به تیغ جراحان سپرد، گفت: محمدپور اکنون روند درمانی خود را زیر نظر فدراسیون پزشکی - ورزشی طی می کند و من از وضعیت جسمانی این وزنه بردار خبری ندارم.