صندوق بین المللی پول ۱۳ میلیارد دلار به عراق قرض داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تلویزیون رسمی عراق در گزارشی اعلام کرد که صندوق بین المللی پول با قرض ۱۳ میلیارد دلاری به عراق موافقت کرده است.

در این گزارش آمده است: این مبلغ برای رفع نیازهای مالی عراق که در پی کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی ایجاد شده است در اختیار بغداد قرار می گیرد.

«جبار عبدالخالق» عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق با اعلام این خبر افزود: قرض از صندوق بین المللی پول همچنین به دلیل افزایش میانگین هزینه های جنگ با داعش صورت می گیرد.

گفتنی است بیش از ۹۰ درصد هزینه های دولت عراق از طریق فروش نفت انجام می شود که با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی این کشور را دچار مشکلات عدیده ای کرده است. کاهش شدید قیمت نفت طی ۲ سال گذشته عراق را وادار کرده است برای جبران کسری بودجه خود به جستجوی منابع درآمدی جدید بپردازد.