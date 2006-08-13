نخستين بازي خانه در منطقه 3 گشايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس فرهنگسراي كودك و مدير فرهنگي هنري منطقه 3 شهرداري تهران گفت: اين بازي خانه براي اولين بار در فضايي حدود 70 متر مربع و با هدف پاسخگويي به نيازهاي كودك در اين فرهنگسرا افتتاح شد.

منيژه شعاعي افزود: با توجه به نيازهاي عاطفي ، كلامي حركتي و ذهني كودك اسباب بازي هايي در نظر گرفته شده است كه كودكان همراه با بازي و فعاليت هاي جسمي و ذهني به نيازهاي خود پاسخ دهند.

شعاعي با اشاره به ويژگي هاي اين بازي خانه اظهار كرد: فضاي اين بازيخانه مركزي است براي بازي آزاد است كه كودكان به مدت يك ساعت مي توانند در اين فضا بدون حضور والدين بازي كنند و دراتاق مجاور نيز مكاني براي حضور والدين آنها تعبيه شده است.

وي افزود: قيمت بليت اين بازي خانه 2000 تومان است كه در مقايسه با ساير مكان هاي بازي ،50 درصد ارزان تر است.

شعاعي همچنين از وجود كارشناسان و مربيان زبده در اين بازي خانه خبر داد و گفت: يك مربي مسئول ، يك مربي و يك كمك مربي در اين مكان حضور دارند و در اين يك ساعت ناظر و همراه 30 كودك شركت كننده هستند.

مدير فرهنگي هنري منطقه 3 به برگزاري اولين جشنواره عكس كودك و معنويت اشاره كرد و افزود: با توجه به سال 85 كه با عنوان پيامبر اعظم نامگذاري شده است و به منظور اعتلاي هنر عكاسي و پرداخت هرچه بيشتر جامعه هنرمندان عكاس به هويت كودك در بحران جوامع امروز نسبت به معنويت اين نمايشگاه در مهرماه سال جاري اجرا مي شود.

وي افزود: در اين نمايشگاه توليد كنندگان اسباب بازي مورد حمايت قرار خواهد گرفت و به جز سازمان يونيسف هيچ توليد كننده خارجي غرفه اي نخواهد داشت.

به گفته شعاعي ، همچنين هر غرفه دار موظف است يك نمونه از اسباب بازي خود را در اختيار سالن بازي اين نمايشگاه قرار دهد تا كساني كه توانايي خريد اين اسباب بازي ها را ندارند بتوانند در اين مكان از همه وسايل استفاده كنند.