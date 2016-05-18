آغاز به کار نخستین وکیل روباتیکی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بین المللی Law firm Baker & Hostetler که در زمینه امور وکالت و حقوقی فعالیت دارد اکنون از وکیل روباتیکی پیشرفته ای استفاده می کند که از سطح پیشرفته ای از هوش مصنوعی برخوردار است.

در ارایه این فناوری جدید از تجربیات به دست آمده در سیستم رایانه ای پاسخ دهی خودکار Watson متعلق به شرکت IBM استفاده شده است.

اگرچه این وکیل روباتیکی نخستین مشتری های خود را نیز پیدا کرده است اما پیش بینی نمی شود که به زودی شاهد دفاعیات او در دادگاهها باشیم.

این وکیل روباتیکی ROSS نام دارد و فعلا در حوزه امور مالی و حقوقی مربوط به ورشکستگی مالی نظر می دهد.

به طور کلی ROSS یک ابزار جستجوگر پیشرفته است که به لطف حجم قابل توجه اطلاعاتی که در آن بارگذاری شده است راهنمایی های مناسب حقوقی به مشتریانش ارایه می کند.

اما مهمترین ویژگی این سیستم روباتیکی، قابلیت تداوم یادگیری اوست که به آن امکان می دهد تا همواره خود را در مسیر رشد و به روزرسانی قرار دهد. در نتیجه ROSS می تواند همگام با تغییرات جدیدی که در امور حقوقی روی می دهد، پاسخگوی مشتریانش باشد.

به گفته کارشناسان، این روبات ابزار کمکی بسیار مناسبی برای سایر وکلای حقوقی است به طوریکه پس از دریافت نکات کلیدی پرونده، بلافاصله بهترین نکات مشاوره ای حقوقی را ارایه می کند.

مشابه این سطح از هوش مصنوعی هم اکنون در انستیتو فناوری جورجیا برای پاسخگویی به پرسشهای دانشجویان به کار گرفته شده است.