آيين اخلاق پزشکی تدوین می شود/ تغییر تدریس اخلاق حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور ضمن تشریح برنامه های ملی برای توسعه اخلاق پزشکی گفت: تمام تلاش ما این است که دانش آموختگان حوزه علوم پزشکی کشور اخلاق مدار تربیت شوند و این امر نیازمند مشارکت کلیه دانشگاههای علوم پزشکی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، تربیت دانشجو در مقطع دکترای تخصصی و MPH را از اقداماتی برشمرد که در حوزه اعتلای اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی انجام شده است.

وی از بازنگری برنامه‌های آموزش اخلاق‌پزشکی در مقطع پزشک عمومی، طراحی برنامه آموزشی اخلاق پزشکی در مقاطع دستياری و ارائه فرصت مطالعاتی كوتاه‌مدت جهت آموزش‌های تكميلی به عنوان دیگر برنامه های توسعه آموزش اخلاق پزشکی خبر داد و گفت: در راستای اعتلای اخلاق حرفه ای، تغییراتی در روش های تدریس این درس در مقاطع مختلف رشته های علوم پزشکی صورت گرفت.

نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی تدوین استانداردهای اخلاق پزشکی را از دیگر الزامات توسعه این حوزه در علوم پزشکی برشمرد و گفت: اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفته است و لازم است زمینه های اجرایی سازی این استانداردها در سطح کشور فراهم شود.

وی با تاکید بر اهمیت استقرار استانداردهای اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی گفت: راهنمای عمومی اخلاق در‌پژوهش كشور و همچنین راهنماهای اختصاصی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی در حوزه های مختلف تدوین شد.

لاریجانی منشور حقوق بیمار را از دیگر اسناد استاندارد حوزه اخلاق پزشکی کشور برشمرد و گفت: این منشور به کلیه مراکز درمانی کشور ابلاغ شده و اقدامات مختلفی در سطح کشور برای عملیاتی کردن این منشور صورت گرفته است.

وی از آغاز تدوین آيين اخلاق پزشکی جمهوری اسلامی ايران خبر داد و گفت: حدود یک سوم کار این پروژه انجام شده و طی مراحل مختلف از طریق سایتی که به این منظور طراحی شده توسط صاحبنظران مختلف مورد بازبینی قرار می گیرد.

نائب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی به تدوین آيين اخلاق پرستاری ايران در قالب ۱۲ ارزش و ۷۱ آيين اخلاقی- حرفه ای اشاره کرد و گفت: همچنین سند جامع اخلاقی نظام دارویی کشور نیز طراحی شده و نقشه راهی برای توسعه اخلاق در حوزه علوم دارویی کشور را فراهم آورده است.

لاریجانی گفت: در راستای استقرار نظام دیده بانی اخلاق پزشکی، شورای عالی اخلاق پزشکی کشور طی سنوات گذشته در وزارت بهداشت آغاز به کار کرده و در حال حاضر با بهره مندی از نظرات صاحبنظران این حوزه و همچنین تشکیل دبیرخانه، امور مرتبط را در سطح ملی پیگیری می کند.

وی ابلاغ دستورالعمل تشکیل شوراهای اخلاق در دانشگاهها، راه اندازی پایگاه اینترنتی شورای عالی اخلاق، ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران و تدوین پیش نویس دومین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی را از عمده اقدامات شورای عالی اخلاق پزشکی طی چند ماه گذشته برشمرد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اجلاس های مختلفی که طی چند سال گذشته در حوزه اخلاق پزشکی برگزار شده گفت: چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاری در اواخر سال ۹۴ برگزار شد و برای اولین بار در این نشست شاهد حضور گسترده دانشجویان و استعدادهای درخشان حوزه علوم پزشکی بودیم.

نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی حضور دانشجویان علوم پزشکی در عرصه های مختلف از جمله همایش های ملی و بین المللی را عامل مهمی در نهادینه کردن اخلاق پزشکی در بین این قشر که آینده سازان نظام سلامت کشور هستند ذکر کرد و گفت: باید برنامه ریزی مناسبی برای این کار داشته باشیم.

وی بر لزوم تشکیل شورای های دانشگاهی اخلاق پزشکی تاکید کرد و گفت: پیگیری و توسعه اخلاق پزشکی در سطح استان ها از وظایف این شورا ها است و اکنون که دومین برنامه راهبردی اخلاق پزشکی تدوین شده، باتوجه به گستردگی برنامه ضروری است اجرای آن با کمک کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و در سطح استان های کشور پیگیری شود.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد با پیگیری های ملی در آینده ای نزدیک شاهد اعتلای اخلاق حرفه ای و تربیت نیروهای متخلق به اخلاق حرفه ای در حوزه علوم پزشکی کشور باشیم.