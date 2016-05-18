کن شاهد اعتراض عوامل برزیلی «آکواریوس» به فضای نظامی کشورشان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دیروز در اولین اکران جهانی فیلم «آکورایوس» در جشنواره فیلم کن، سازندگان این فیلم اعلام کردند برزیل دیگر یک کشور دموکراتیک نیست.

از سوی دیگر آنها گفتند برزیل قربانی نظامی‌ها شده است. سنای برزیل رای داده است که رییس جمهوری دیلما روسف که نخستین رهبر سیاسی زن در میان کشورهای آمریکای جنوبی بوده است، از اختیار خود استفاده غیرقانونی کرده است و بودجه‌های فدرال را پنهان نگاه داشته است. روسف اصرار دارد که هیچ کار نادرستی انجام نداده و این عمل را ساخته نظامیان خوانده است.

«آکواریوس» به کارگردانی کلبر مندونسا فیلو، درباره یک منتقد مسن موسیقی است که سعی دارد فردیت و آپارتمان قدیمی خود را حفظ کند. این فیلم از مدعیان دریافت جایزه نخل طلای جشنواره است. شخصیت اصلی این فیلم لارا ۶۵ ساله است که در یک خانواده سنتی و پولدار برزیلی متولد شده و آخرین ساکن آکواریوس یک آپارتمان قدیمی است و می‌خواهد آن را حفظ کند. سونیا براگا در نقش این شخصیت ظاهر شده است.

کلبر مندونسا فیلو کارگردان، فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده برزیلی است که امسال برای اولین بار در بخش مسابقه کن حضور یافته است. او پیش از این به عنوان روزنامه‌نگار و منتقد فیلم فعالیت می‌کرد. او با ساخت فیلم «سروصداهای همسایگی» در سال ۲۰۱۲ موفقیت‌ها و جوایز زیادی کسب کرد. فیلم جدید او در ژانر درام ساخته شده است.