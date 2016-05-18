روبات هوشمند پینگ پنگ یاد می دهد

به گزاش خبرگزاری مهر، نام این روبات جالب Trainerbot است.

ارتفاع آن ۳۲ سانتیمتر و دارای قطری به اندازه ۱۶ سانتیمتر و وزن ۱.۲ کیلو گرم است.

می توان این روبات هوشمند را بر روی میز پینگ پنگ قرار داد و با نصب نرم افزاری مخصوص بر روی گوشی همراه و متصل شدن با بلوتوث اقدام به دادن برنامه برای زدن نوع ضربات توسط Trainerbot کرد.

در پشت این روبات مخزنی وجود دارد که ۳۰ توپ پینگ پنگ در آنجا قرار می گیرد و با فاصله کم تمامی توپ ها را به سمت ورزشکار پرتاب می کند.

از قابلیت Trainerbot این است که ورزشکار با دادن برنامه می تواند سرعت و جهت توپ ها را شخصی سازی کند تا با توجه به قدرت حریف واقعی خود در مسابقات با این روبات تمرین کند.

قیمت Trainerbot در حدود ۳۳۰ دلار است و در اوایل مارس سال آینده میلادی روانه بازار خواهد شد.