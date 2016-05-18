جمهوری اسلامی ایران، بنیانگذار مسابقات بین المللی قرآن نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» با موضوع نقد و بررسی سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و اولین دوره مسابقات بین المللی نابینایان کشورهای اسلامی و با حضور سید مهدی سیدمحمدی مسئول امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور و رئیس ستاد برگزاری اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن نابینایان کشورهای اسلامی و سید مرتضی نیک زاد مسئول ستاد ساماندهی خط بریل چاپ قرآن کریم و مشاور سازمان بهزیستی کشور در برگزاری مسابقات قرآن کریم و عبدالغفور جوهرچی نفر اول اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن نابینایان کشورهای اسلامی از استان خراسان رضوی، به روی آنتن رفت.

سید مهدی سیدمحمدی در خصوص ایده برگزاری مسابقات بین المللی قرآن نابینایان کشورهای اسلامی گفت: سازمان بهزیستی در طول سالیان گذشته سی و دو دوره مسابقات کشوری نابینایان و معلولین را برگزار کرده و دارای تجربه مناسبی در این ارتباط بود. در خلال برگزاری مسابقات، دوستان نابینای ما، متقاضی برگزاری مسابقات بین المللی کشورهای اسلامی برای نابینایان حافظ بودند.

وی افزود: در سال گذشته با تصویب این مطلب در شورای عالی سازمان بهزیستی کشور و تائید مسئولین مربوطه و سپس طرح مطلب در شورای عالی مسابقات کشور، مجوز اخذ شد و قرار شد برای اولین دوره همزمان با سی و سومین دوره مسابقات بین المللی اوقاف انجام شود.

مسئول امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور با اظهار به اینکه برگزاری مسابقات بین المللی قرآن نابینایان کشورهای اسلامی ابتکار ایران است، بیان داشت: این مسابقات برای اولین بار برگزار می شود و به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت می شود.

رئیس ستاد برگزاری اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن نابینایان کشورهای اسلامی در خصوص اطلاع رسانی این مسابقات گفت: در مجموعه برگزار کنندگان مسابقات اوقاف کمیته هایی وجود دارد که ما با همکاری آنها و سازمان فرهنگی و ارتباطات به رایزن های فرهنگی کشورهای مختلف اسلامی ابلاغ و اطلاع رسانی شد، منتها کمی دیر این اطلاع رسانی صورت گرفت و باید زودتر انجام می گرفت ولیکن آمادگی لازم را داشتند.

سید مرتضی نیکزاد در خصوص جایگاه برگزاری چنین مسابقاتی در قیاس با سایر کشورهای اسلامی، بیان داشت: در جهان اسلام هیچ نوع مسابقه بین المللی برای نابینایان در رشته قرآن وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران بنیانگذار مسابقات بین المللی قرآن نابینایان بوده است و می توان به راحتی ادعا کرد که ایران ابداع کننده این طرح و پروژه بوده است و الان در سطح بین المللی انعکاس مطلوبی دارد و کشورهای دیگر نمی توانند آن را انکار کنند.

وی از مسئولان بهزیستی درخواست کرد تا این مسابقات را به ثبت جهانی برسانند و در ادامه گفت: امیدواریم به سویی حرکت کنیم تا دبیرخانه دائمی مسابقات بین المللی قرآن برای نابینایان در جمهوری اسلامی ایران باشد.

مسئول ستاد ساماندهی خط بریل چاپ قرآن کریم در خصوص انعکاس برگزاری مسابقات بین المللی برای نابینایان گفت: به غیر از ایران و مالزی، کشورهای دیگر هم برگزار کننده مسابقات بین المللی قرآن برای افراد عادی هستند اما همیشه برخی از کشورها نمی خواهند بیان کنند که ایران با چه قدرت و قوتی دارد مسابقات قرآنی اش را برگزار می کند اما امسال با اتفاقی که در ایران افتاد و مسابقات بین المللی نابینایان همزمان با مسابقات بین المللی برگزار شد، انعکاس بین المللی اش به سبک و شیوه ای انجام شد که الان تمام خبرگزاری های بین المللی این خبر را اعلام می کنند که ایران، نابینایان را هم در مسابقات بین المللی راه داد و برایشان ارزش قائل شد.

مشاور سازمان بهزیستی کشور در برگزاری مسابقات قرآن کریم در خصوص شرایط شرکت در مسابقات گفت: نابینایان در سنوات آتی می توانند در رشته قرائت هم شرکت کنند. از طرفی بقیه معلولان جسمی و حرکتی هیچ گونه مشکلی برای شرکت در مسابقات حفظ و قرائت و امثالهم ندارند.

سیدمحمدی در خصوص فعالیت های قرآنی سازمان بهزیستی عنوان کرد: در سال ۹۴ موفق شدیم با تعدادی از دستگاه ها و موسسات قرآنی کشور توافق نامه هایی را ببندیم که منجر به کار عملی خواهد شد. از جمله اقداماتی که سازمان کرد، راه اندازی شورای عالی قرآن در سازمان با حضور فرهیختگان قرآنی است.

وی ادامه داد: همچنین برگزاری همه ساله مسابقات کشوری معلولین است که رشته های مختلفی را در این مسابقات داریم که هم خاص نابینایان و معلولین دیگر و هم برای سالمندان، خانواده های بی سرپرست، فرزندان شبانه روزی سازمان است.

وی با اظهار به اینکه تفاهم نامه ای را با سازمان دارالقرآن بسته ایم که دارای محورهای بسیار مهمی است به بیان این محور ها پرداخت و گفت: ما در مراکز شبه خانواده سازمان که بچه های سازمان در آن مراکز نگهداری می شوند و بیش از ۴۰۰ مرکز در کشور است، قرار است تجمعات وتشکل های قرآنی، از ترکیب خود بچه های سازمان تشکیل دهیم و مقدماتش مهیا شده است.

در ادامه عبدالغفور جوهرچی نفر اول اولین دوره مسابقات بین المللی قرآن نابینایان کشورهای اسلامی در خصوص فرآیند کسب رتبه خود بیان داشت: سازمان بهزیستی چندین سال درصدد بود تا این مسابقات را برگزار کند و امسال اولین دوره آن بوده است.

وی با معرفی خود به توضیح در رابطه با فعالیت قرآنی اش پرداخت و گفت: بنده ۳۹ سال سن دارم و بیش از ۲۰ سال است که حافظ قرآن هستم و اولین استادم در مکتب خانه مان در روستا، دایی ام بوده است و سپس در طی این سال ها اساتید دیگری من را در حفظ قرآن یاری نموده اند.

نیکزاد در رابطه با قرآن کریم با خط بریل بیان داشت: قرآن های مختلفی به خط بریل در جهان اسلام چاپ می شود، و به سبک و شیوه های مختلفی است اما قرآن هایی که در جمهوری اسلامی ایران چاپ شده و سازمان بهزیستی در همین دوره آنها را چاپ کرد و در اختیار متسابقین قرار داد، ویژگی های خاصی داشت که منحصر به فرد بود.

مسئول ستاد ساماندهی خط بریل چاپ قرآن کریم در خصوص قرآن های چاپ شده به خط بریل توسط ایران در این دوره از مسابقات، تصریح کرد: این قرآن ها به همان مدل قرآن های عثمان طه است و هر ۱۵ خط یک صفحه است و هرجا که صفحه تمام شده بود، خط کشیده است و صفحه بعدی مشخص شده و تمام آیات از سر پاراگراف شروع شده و در همه صفحات عنوان سوره ها نوشته شده است.

وی متذکر شد: اکثر افرادی که این قرآن ها به آنها هدیه داده شده بود، استقبال کردند و خواستار این قرآن ها در کشورهای خودشان بودند. حتی آنها به جز قرآن بریل متقاضی امکانات آموزشی دیگری در زمینه علوم قرآنی از جمله اعزام مدرسین قرآن برای نابینایان آن کشورها بودند. متاسفانه در برخی از کشورهای اسلامی به خصوص در شمال آفریقا، اساتید نابینایان برای آموزش قرآن، مسیحی می باشند.

قابل ذکر است؛ برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت‌وگو مراجعه کنند.