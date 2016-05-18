به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد شهید استان زنجان، محمدرضا فخیمی بابیان اینکه همیشه خود را مدیون جان‌فشانی شهدا و ایثارگران می‌دانیم افزود: شهدا ستارگانی هستند که با نور خود ما را به سمت سعادت راهنمایی می‌کنند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که چندی پیش انجام‌شده است تعویض تصاویر شهدا با استفاده از تکنولوژهای جدید در نقاط مختلف شهر است.

رئیس شورای اسلامی شهر ابهر افزود: ساخت المان مزار شهدای گمنام ابهر نیز هم‌اکنون در حال اجرا است و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

فخیمی افزود: تندیس شهدای ابهر به یاد دو تن از فرماندهان شهید این شهر، اباذر فیروزی و یاور معروف خانی و همچنین شهید دانش‌آموز شاخص کشوری؛ شهید رضا سلیمانی در میدان انقلاب ابهر طراحی و نصب‌شده و به‌زودی رونمایی خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ابهر از ساخت باغ‌موزه شهدا در جوار مزار شهدای گمنام خبر داد و گفت: این پروژه با برنامه‌ریزی‌های منسجمی به‌زودی عملیاتی می‌شود.

همچنین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان نیز با اشاره به شهدای والامقام و جانبازان سرافراز این شهرستان گفت: شهرستان ابهر ۴۰۰ شهید و ۹۰۰ جانباز سرافراز دارد. شهدا و جانبازان شهرستان ابهر ۱۰ درصد از آمار کل شهدا و جانبازان استان زنجان را از آن خود کرده‌اند.

علی کاظمی بابیان اینکه شهدا چشم‌وچراغ کشور هستند، اظهار کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری جانبازان ۷۰ درصد، شهدای زنده هستند. افرادی که افتخاری برای کشور و استان به شمار می‌روند. کسانی که مردم از وجودشان و سخنانشان انرژی می‌گیرند و بر آرامششان افزوده می‌شود.

کاظمی بر خدمت‌رسانی به خانواده‌های شاهد و ایثارگر تأکید کرده و ادامه داد: برگزاری یادواره‌ها و دیدار با خانواده‌های شاهد و ایثارگر می‌تواند فرصتی برای تجدید دیدار با افراد ارزشمند جامعه باشد که وجودشان مایه برکت است.