به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب با موضوع نقد و بررسی کتاب کتاب «تاملاتی در منطق ابنسینا و سهروردی» نوشته ضیاء موحد روز سه شنبه ۴ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
کتاب «تاملاتی در منطق ابنسینا و سهروردی» به تازگی به قلم ضیاء موحد توسط انتشارات هرمس منتشر شده است. این کتاب شامل مقالات فارسی و انگلیسی موحد به شرح ذیل است: نظریه قیاسهای شرطی ابن سینا، ابنسینا و تقدم در کشف فرمولهای بوریدان و بارکن، تمایز وجوه سور و حمل در منطق سنتی اسلامی، آرای سهروردی در قیاس، قیاسهای موجه سهروردی، دلالتشناسی اسمهای خاص و داستانی در آرای ابنسینا، کریپکی و اومبرتو اکو.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه ۴ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «تاملاتی در منطق ابنسینا و سهروردی» اختصاص دارد که با حضور ضیاء موحد، اسدالله فلاحی و علیرضا دارابی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
ورود عموم علاقهمندان به این نشست آزاد است.
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