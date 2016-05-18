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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱

«تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» نقد و بررسی می‌شود

«تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» نقد و بررسی می‌شود

کتاب «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» نوشته ضیاء موحد روز سه‌شنبه ۴ خرداد در قالب یکی از نشست‌های هفتگی شهر کتاب مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست هفتگی شهر کتاب با موضوع نقد و بررسی کتاب کتاب «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» نوشته ضیاء موحد روز سه شنبه ۴ خرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

کتاب «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» به تازگی به قلم ضیاء موحد توسط انتشارات هرمس منتشر شده است. این کتاب شامل مقالات فارسی و انگلیسی موحد به شرح ذیل است: نظریه‌ قیاس‌های شرطی ابن سینا، ابن‌سینا و تقدم در کشف فرمول‌های بوریدان و بارکن، تمایز وجوه سور و حمل در منطق سنتی اسلامی، آرای سهروردی در قیاس، قیاس‌های موجه سهروردی، دلالت‌شناسی اسم‌های خاص و داستانی در آرای ابن‌سینا، کریپکی و اومبرتو اکو.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه ۴ خرداد از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «تاملاتی در منطق ابن‌سینا و سهروردی» اختصاص دارد که با حضور ضیاء موحد، اسدالله فلاحی و علی‌رضا دارابی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

ورود عموم علاقه‌مندان به این نشست آزاد است.

کد مطلب 3662037

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