به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این رویداد بازی‌سازی فشرده، در دو روز ۱ و ۲ خرداد ماه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به صورت انفرادی یا تیمی در این مسابقه شرکت کنند. شرکت‌کنندگان بایستی در مدت ۴۸ ساعت یک بازی با موضوع آزادسازی خرمشهر بسازند.

این رویداد به مناسبت سوم خرداد، روز فتح خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس که روز مقاومت، ایثار و پیروزی نیز نامیده می‌شود، برگزار خواهد شد.

فرد یا تیم سازنده بهترین بازی در این رویداد جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی را از آن خود خواهد کرد. همچنین تمامی اعضای تیم برنده از کارت تخفیف ۱.۵ میلیون ریالی جهت شرکت در دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی برخوردار خواهند شد.

بازی‌سازان جهت شرکت در این مسابقه بایستی به صورت رایگان، از طریق این آدرس ثبت‌نام کنند.