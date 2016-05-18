مجوز وزارت بهداشت به دانشگاه آزاد برای تربیت دستیار تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی ابطحی با اعلام این خبر افزود: بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، امکان پذیرش دانشجوی دستیاری در رشته تخصصی داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد.

وی گفت: این مجوز از سوی شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۵ صادر شد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد با اشاره به سه دهه تربیت پزشک عمومی در این دانشگاه افزود: با توجه به توسعه صورت گرفته در بیمارستان های دانشگاه آزاد و ارتقاء کیفیت و اعتباربخشی آموزشی و درمانی، جذب هیات علمی، اصلاح ساختار و فعالیت دفاتر توسعه آموزش (EDO)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پذیرش دستیار تخصصی داخلی در این دانشگاه موافقت بعمل آورد.

ابطحی اظهار داشت: حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ علاوه بر تربیت دانشجو دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشته های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به تربیت دستیار رشته تخصصی داخلی می پردازد.