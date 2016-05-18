  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد خبر داد؛

مجوز وزارت بهداشت به دانشگاه آزاد برای تربیت دستیار تخصصی

مجوز وزارت بهداشت به دانشگاه آزاد برای تربیت دستیار تخصصی

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شورای گسترش وزارت بهداشت با درخواست دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر پذیرش دستیاری بیماری های داخلی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی ابطحی با اعلام این خبر افزود: بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، امکان پذیرش دانشجوی دستیاری در رشته تخصصی داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد.

وی گفت: این مجوز از سوی شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۵ صادر شد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد با اشاره به سه دهه تربیت پزشک عمومی در این دانشگاه افزود: با توجه به توسعه صورت گرفته در بیمارستان های دانشگاه آزاد و ارتقاء کیفیت و اعتباربخشی آموزشی و درمانی، جذب هیات علمی، اصلاح ساختار و فعالیت دفاتر توسعه آموزش (EDO)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با پذیرش دستیار تخصصی داخلی در این دانشگاه موافقت بعمل آورد.

ابطحی اظهار داشت: حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ علاوه بر تربیت دانشجو دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و سایر رشته های کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی به تربیت دستیار رشته تخصصی داخلی می پردازد.

کد مطلب 3662052
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها