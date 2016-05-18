انتقاد از نبود دیدگاه مناسب درباره مصالح ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچیزاده در کنفرانس ملی محافظت ساختمانها و سیستمهای حمل و نقل در برابر آتش با بیان اینکه در چند سال اخیر، نیاز و تقاضا برای ساخت مسکن و ساختمانهای جدید در کشور همواره رو به افزایش بوده است، گفت: بنابراین حجم ساخت و ساز و به تبع آن تولید، واردات و مصرف مصالح و محصولات ساختمانی نیز شدیدا افزایش داشته است.
وی با اعلام اینکه نگرانی در مورد کیفیت ساخت و ساز باعث شده تا به مقوله گواهینامه فنی بیشتر پرداخته شود، افزود: در این شرایط دستگاههای دولتی برای انجام وظایف و پاسخگویی به انتظارات جامعه از یک طرف و بنگاههای اقتصادی نیز برای کسب سود بیشتر از طرف دیگر، مایل به سرعت بخشیدن هر چه بیشتر به ساخت و سازها هستند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه از نتایج این موضوع، افزایش تقاضا برای مصالح و فناوریهای جدید است که بتوانند سرعت ساخت و ساز را افزایش داده و از میزان کارهای اجرایی با نیروی کارگری لازم بکاهند، اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از اوقات، دیدگاه جامعنگرانهای نسبت به مشخصات این مصالح و فناوریها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه گاهی مشاهده میشود که مصرفکنندگان و حتی مهندسان یا مسئولین با قضاوت ظاهری بر روی کارایی یک محصول ساختمانی نگاه سطحی نسبت به آن پیدا میکنند، گفت: آنها امیدوارند که به دلایلی مانند سبکی، سرعت اجرا و کاهش نیروی کارگری لازم بر سرعت اجرا افزوده شده و با افزایش عرضه، به حل مشکلات مسکن و ساختمان در کشور کمک شود.
شکرچی زاده ادامه داد: در حالی که ممکن است یک فناوری نوین متعاقب با مقررات و استانداردهای ساختمانی، دارای محدودیتهای بیشتری از آنچه به نظر میآید باشد، پس عدم توجه به این موضوع میتواند باعث ایجاد مشکلات مختلف از قبیل کاهش ایمنی یا آسایش ساکنین، مصرف بیش از انتظار انرژی، دوام کم مصالح و مشکلات دیگر شود.
رئیس مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه اطمینان از کیفیت مناسب محصولات و فناوریها و برآورده شدن مقررات و استانداردها، پرسشی مهم در پیش روی مسئولین و سازندگان است، افزود: عدم وجود یک سیستم کاملاً منطقی برای ارزیابی و کنترل کیفی دقیق این فناوریها، برحسب اینکه اشتباه در کدام حوزه رخ داده باشد، میتواند لطمات جدی به منافع جامعه، سازندگان یا صاحبان فناوریها وارد کند.
وی با اشاره به اینکه سه جزء مهم و حیاتی سیستم کنترل کیفی ساختمان، مقررات، استانداردها و گواهینامههای فنی هستند، اظهار داشت: پس بحث بسیار مهم صدور گواهینامههای فنی برای محصولات ساختمانی است و مرکز تحقیقات به عنوان مرکز ملی آزمون و گواهینامه فنی برای بخشهای ساختمان و حمل و نقل شناخته میشود.
شکرچی زاده با اعلام اینکه گواهینامه فنی در یک جمله کوتاه، تهیه گزارش و اطلاعات فنی لازم برای تطبیق محصول یا سیستم ساختمانی مورد نظر با الزامات مقررات و آییننامههای ساختمانی است، گفت: پس گواهینامه فنی براساس آزمونها و ارزیابیهای فنی برای محصولات، اجزاء، سیستمها، روشها و مصالح ساختمانی صادر میشود.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: گواهینامه فنی باید همراه با یک گزارش فنی باشد، زیرا اساساً هدف از آن، تطبیق محصول یا روش با مقررات و آییننامههای ساختمانی است، بنابراین وضعیت آن در مقایسه با مقررات و آییننامههای ساختمانی باید ارزیابی شده و در گزارش مربوط تشریح شود.
وی با بیان اینکه در یک سیستم کامل مقرراتی و نظارتی ساختمان، وجود گواهینامه فنی و گزارش ارزیابی برای همه طرفهای تولیدکننده و نهادهای قانونی (مثل سیستم نظارتی و پایان کار) ضروری است تا از تطبیق محصول و اجرا با مقررات ساختمانی اطمینان حاصل شود، گفت: گواهینامه فنی برای انتظارات عملکردی مانند آتش، انرژی و آکوتستک و نیز برای فناوریهای نوین از اهمیت بالاتری برخوردار است.
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