سپاه برای ساماندهی ارتش مردمی مستشاربه عراق وسوریه اعزام کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردارسرلشکر محسن رضایی امروز چهارشنبه در یادواره جلوه های ایثار و مقاومت شهیدان که با محوریت برادران شهید نمکی در مجتمع امام خمینی(ره) سنندج برگزار شد، با بیان اینکه شهدای کردستان در کشور ناشناخته هستند، گفت: شهدای این استان غیرتمندانه، وفادارانه و آگاهانه از سرزمین، نظام و دین مبین اسلام در مقابل دشمنان دفاع کردند.

وی عنوان کرد: شهدای این استان در دو جنگ سخت و ناجوانمردانه یعنی در مقابل ضد انقلاب و حامیان آنها رژیم بعث عراق جنگیدند.

وی اظهار داشت: زمانی که رژیم بعث عراق از مردم استان نا امید شدند با حمله به شهرهای مرزی بانه و مریوان انتقام سختی از مردم این استان گرفت و این شهرها را بمباران شیمیایی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام ادامه داد: نحوه شهادت برادران نمکی تابلوی شفافی از ظلم و جنایتی است که امروز هم در کشورهایی هم چون عراق و سوریه توسط گروه تروریستی داعش حال تکرار است.

محسن رضایی بیان کرد: زمانی که ضدانقلاب سنندج را به تصرف خود درآورده و به اصطلاح شروع به اداره شهر کرده بودند، عده ای به خانه ای در خیابان نمکی هجوم بردند و در همین هنگام برادران شهید نمکی به این اقدام غیراخلاقی ضدانقلاب اعتراض کرده و همین مسئله هم منجر به دستگیری و شکنجه و به شهادت این سه برادرشد.

وی ادامه داد: این گروهک صلاحیت و شایستگی اداره یکی روستا را هم نداشتند که می خواستند کردستان را از سرزمین وطنی خود جداکنند.

وی با اشاره به اینکه سابقه تاریخی کشورهایی هم چون عراق و عربستان که حدود صد سال است، بیان کرد: ایران چند هزار سال سابقه تاریخی دارد و در این سال ها همیشه کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی و بلوچستان جزو سرزمین پهناور ایران بودند.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه کردستان پاره تن جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: متاسفانه هنوز کردستان در ایران به خوبی شناخته شده نیست.

رضایی اظهارداشت: گروه تروریستی داعش حدود ۳۵۰۰ زن و دختر ایزدی را ربودند و افراد بی گناه زیادی هم چون خلبان مسلمان اردنی را هم زنده زنده در آتش سوزاندند، اینان دشمنان امروز اسلام هستند.

وی بیان کرد: امروز ما ایرانی ها باید به مبارزاتی که در مقابل دشمنان اسلام کردیم و به امنیت کنونی اقصی نقاط کشورمان افتخار کنیم.

وی اظهارداشت: ما بی شک مسیر جهاد و شهادت طلبی را ادامه می دهیم و پیشمان هم نیستیم که در این مسیر حرکت کرده و می کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به اینکه یکی از نگرانی های دشمنان ما از این خط مستقیم جهادی ایران اسلامی است، گفت: دشمنی امریکا و اسرائیل با کشورما به خاطر مسیر صحیح و برحقی است که ما انتخاب کرده ایم.

رضایی مسیر انقلاب اسلامی ایران را مسیر انهدام ظلم و نجات بشریت خواند و اظهارداشت: دشمنان از این که جوانان ما در این مسیر قرار بگیرند و حرکت کنند واهمه دارند و درصدد هستند به هر طریقی شده مانع از این عمل شوند.

وی با اشاره به اینکه راه و مسیر انقلاب اسلامی، راه آزادی، سربلندی، سرافرازی و استقلال و پیشرفت است، بیان کرد: راهی است که متکی به باورها و اعتقادات مردمی است.

وی عنوان کرد: یکی از مسائل مهم و اساسی امروز در جمهوری اسلامی ایران این است که این راه ادامه پیدا کند و نباید در ادامه این مسیر تردیدی پیدا شود چراکه ایجاد تردید امری خطرناک است.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: ما از مردمی کردن امنیت، دفاع و انقلاب بهره بردیم و حال سوال این مطرح است چرا دولتمردان ما اقتصاد را هم مردمی نمی کنند.

رضایی با بیان اینکه اگر اقتصاد هم مانند امنیت و دفاع مردمی شود ثروت هم بدست می آید، ادامه داد: اگر اقتصاد مقاومتی که پایه آن مردمی کردن اقتصاد است، به نحو احسن اجرایی شود و تحقق پیدا کند شاهد آبادانی سرزمینمان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به کردستان در ابتدا ۸۰۰ میلیارد تومان بود، بیان کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان یعنی سالی ۳۰۰ میلیارد تومان از محل سفر رهبری به پروژه های این سفر در استان اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: به اندازه اعتباری که تخصیص و در این استان هزینه شده آیا آبادانی و عمران هم ایجاد شده است.

وی افزود: وقتی آبادانی ایجاد نشود این ذهنیت در مردم به وجود می آید که پول ها و اعتبارات تخصیص داده شده را عده ای خوردند و بردند.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام عنوان کرد: کردستان سرزمینی کویری نیست بلکه منطقه ای، دارای دشت، کوه و چشمه های فراوان و نیروی انسانی متخصص و توانمند و ظرفیت هایی تجاری و گردشگری است.

رضایی با طرح این سوال که اقتصاد کردستان چرا توسعه پیدا نمی کند، عنوان کرد: عده ای از ۳۰ سال پیش تاکنون در اقتصاد راهی را انتخاب کردند که با راهی که در انقلاب، دفاع و امنیت انتخاب شد، فاصله داشته و دارد.

وی با تاکید براینکه امور کشور باید مردمی و اسلامی شود، گفت: تاکنون هر کاری در کشور مردمی و اسلامی شده برکات ارزشمند در نتیجه آن در کشور حاصل شده است.

وی بیان کرد: قدرت عظیم درونی کشورما یعنی مردمی و اسلامی بودن می تواند بسیاری از موانع بزرگ پیش روی کشور را بردارد.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان این سوال که ما چرا در سوریه و عراق هستیم، گفت: دلیل حضور ما در این دو کشور به دلیل بعد انقلابی و اسلامی است که خود را از سایر مسلمانان جدا نمی دانیم.

رضایی اظهارداشت: سپاه به عراق و سوریه و لبنان لشکر اعزام نکرده است بلکه مستشارهایی به منظور ساماندهی ارتش مردمی در این کشورها فرستاده است تا مردم این کشورها را مجهز به دفاع از خود کنند.