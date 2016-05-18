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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام:

سپاه برای ساماندهی ارتش مردمی مستشاربه عراق وسوریه اعزام کرده است

سپاه برای ساماندهی ارتش مردمی مستشاربه عراق وسوریه اعزام کرده است

سنندج- دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام عنوان کرد: سپاه مستشارهایی به عراق و سوریه به منظور ساماندهی ارتش مردمی اعزام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردارسرلشکر محسن رضایی امروز چهارشنبه در یادواره جلوه های ایثار و مقاومت شهیدان که با محوریت برادران شهید نمکی در مجتمع امام خمینی(ره) سنندج برگزار شد، با بیان اینکه شهدای کردستان در کشور ناشناخته هستند، گفت: شهدای این استان غیرتمندانه، وفادارانه و آگاهانه از سرزمین، نظام و دین مبین اسلام در مقابل دشمنان دفاع کردند.

وی عنوان کرد: شهدای این استان در دو جنگ سخت و ناجوانمردانه یعنی در مقابل ضد انقلاب و حامیان آنها رژیم بعث عراق جنگیدند.

وی اظهار داشت: زمانی که رژیم بعث عراق از مردم استان نا امید شدند با حمله به شهرهای مرزی بانه و مریوان انتقام سختی از مردم این استان گرفت و این شهرها را بمباران شیمیایی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام ادامه داد: نحوه شهادت برادران نمکی تابلوی شفافی از ظلم و جنایتی است که امروز هم در کشورهایی هم چون عراق و سوریه توسط گروه تروریستی داعش حال تکرار است.

محسن رضایی بیان کرد: زمانی که ضدانقلاب سنندج را به تصرف خود درآورده  و به اصطلاح شروع به اداره شهر کرده بودند، عده ای به خانه ای در خیابان نمکی هجوم بردند و در همین هنگام برادران شهید نمکی به این اقدام غیراخلاقی ضدانقلاب اعتراض کرده و همین مسئله هم منجر به دستگیری و شکنجه و به شهادت این سه برادرشد.

وی ادامه داد: این گروهک صلاحیت و شایستگی اداره یکی روستا را هم نداشتند که می خواستند کردستان را از سرزمین وطنی خود جداکنند.

وی با اشاره به اینکه سابقه تاریخی کشورهایی هم چون عراق و عربستان که حدود صد سال است، بیان کرد: ایران چند هزار سال سابقه تاریخی دارد و در این سال ها همیشه کردستان، آذربایجان های غربی و شرقی و بلوچستان جزو سرزمین پهناور ایران بودند.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه کردستان پاره تن جمهوری اسلامی ایران است، عنوان کرد: متاسفانه هنوز کردستان در ایران به خوبی شناخته شده نیست.

رضایی اظهارداشت: گروه تروریستی داعش حدود ۳۵۰۰ زن و دختر ایزدی را ربودند و افراد بی گناه زیادی هم چون خلبان مسلمان اردنی را هم زنده زنده در آتش سوزاندند، اینان دشمنان امروز اسلام هستند.

وی بیان کرد: امروز ما ایرانی ها باید به مبارزاتی که در مقابل دشمنان اسلام کردیم و به امنیت کنونی اقصی نقاط کشورمان افتخار کنیم.

وی اظهارداشت: ما بی شک مسیر جهاد و شهادت طلبی را ادامه می دهیم و پیشمان هم نیستیم که در این مسیر حرکت کرده و می کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به اینکه یکی از نگرانی های دشمنان ما از این خط مستقیم جهادی ایران اسلامی است، گفت: دشمنی امریکا و اسرائیل با کشورما به خاطر مسیر صحیح و برحقی است که ما انتخاب کرده ایم.

رضایی مسیر انقلاب اسلامی ایران را مسیر انهدام ظلم و نجات بشریت خواند و اظهارداشت: دشمنان از این که جوانان ما در این مسیر قرار بگیرند و حرکت کنند واهمه دارند و درصدد هستند به هر طریقی شده مانع از این عمل شوند.

وی با اشاره به اینکه راه و مسیر انقلاب اسلامی، راه آزادی، سربلندی، سرافرازی و استقلال و پیشرفت است، بیان کرد: راهی است که متکی به باورها و اعتقادات مردمی است.

وی عنوان کرد: یکی از مسائل مهم و اساسی امروز در جمهوری اسلامی ایران این است که این راه ادامه پیدا کند و نباید در ادامه این مسیر تردیدی پیدا شود چراکه ایجاد تردید امری خطرناک است.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: ما از مردمی کردن امنیت، دفاع و انقلاب بهره بردیم و حال سوال این مطرح است چرا دولتمردان ما  اقتصاد را هم مردمی نمی کنند.

رضایی با بیان اینکه اگر اقتصاد هم مانند امنیت و دفاع مردمی شود ثروت هم بدست می آید، ادامه داد: اگر اقتصاد مقاومتی که پایه آن مردمی کردن اقتصاد است، به نحو احسن اجرایی شود و تحقق پیدا کند شاهد آبادانی سرزمینمان خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به کردستان در ابتدا ۸۰۰ میلیارد تومان بود، بیان کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان یعنی سالی ۳۰۰ میلیارد تومان از محل سفر رهبری به پروژه های این سفر در استان اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: به اندازه اعتباری که تخصیص و در این استان هزینه شده آیا آبادانی و عمران هم ایجاد شده است.

وی افزود: وقتی آبادانی ایجاد نشود این ذهنیت در مردم به وجود می آید که پول ها و اعتبارات تخصیص داده شده را عده ای خوردند و بردند.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام عنوان کرد: کردستان سرزمینی کویری نیست بلکه منطقه ای، دارای دشت، کوه و چشمه های فراوان و نیروی انسانی متخصص و توانمند و ظرفیت هایی تجاری و گردشگری است.

رضایی  با طرح این سوال که  اقتصاد کردستان چرا توسعه پیدا نمی کند، عنوان کرد: عده ای از ۳۰ سال پیش تاکنون در اقتصاد راهی را انتخاب کردند که با  راهی که در انقلاب، دفاع و امنیت انتخاب شد، فاصله داشته و دارد.

وی با تاکید براینکه امور کشور باید مردمی و اسلامی شود، گفت: تاکنون هر کاری در کشور مردمی و اسلامی شده برکات ارزشمند در نتیجه آن در کشور حاصل شده است.

وی بیان کرد: قدرت عظیم درونی کشورما یعنی مردمی و اسلامی بودن می تواند بسیاری از موانع بزرگ پیش روی کشور را بردارد.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام با بیان این سوال که ما چرا در سوریه و عراق هستیم، گفت: دلیل حضور ما در این دو کشور به دلیل بعد انقلابی و اسلامی است که خود را از سایر مسلمانان جدا نمی دانیم.

رضایی اظهارداشت: سپاه به عراق و سوریه و لبنان لشکر اعزام نکرده است بلکه مستشارهایی به منظور ساماندهی ارتش مردمی در این کشورها فرستاده است تا مردم این کشورها را مجهز به دفاع از خود کنند.

کد مطلب 3662070

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