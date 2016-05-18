جشنواره فرامرزی مطبوعات در سایر استان ها برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی صبح چهارشنبه در آیین اختتامیه نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان های جدار مرزی ایران و عراق در دانشگاه ایلام اظهار داشت: برگزاری جشنواره های فرامرزی مطبوعات در راستای تقویت دیپلماسی عمومی یک حرکت و روش ابتکاری است و امیدواریم بتوانیم در سایر مناطق کشور نیز آنرا اجرا کنیم.

وی با با قدردانی از مجریان و برگزار کنندگان این جشنواره عنوان کرد: اجرای باشکوه و موفقیت آمیز این جشنواره می تواند به عنوان الگویی در سایر نقاط کشور شناخته شده و با تبادلات فرهنگی میان کشورهای همسایه منجر شود.

انتظامی با اشاره به اثرات این جشنواره فرامرزی، اظهار داشت: این نوع رفت و آمدها و تبادلات فرهنگی بین کشورهای همسایه که دارای اشتراکات فرهنگی و دینی هستند، باید به عنوان الگویی در سایر مناطق تکرار شود.

وی با بیان اینکه توسعه روابط رسانه ها به عنوان دیپلماسی رسانه ای به توسعه ارتباطات دو کشور ایران و عراق می انجامد، اظهار داشت: در دیپلماسی سنتی مراودات مبتنی بر روابط دولت هاست ولی در دیپلماسی عمومی ارتباطات میان ملت ها تعیین کننده است.

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: امروزه مقوله دیپلماسی عمومی مترادف با قدرت نرم است و استفاده از ابزار رسانه ها به عنوان یکی از شگردهای قدرت نرم بر جذابیت ها استوار است.

جشنواره فرامرزی مطبوعات برای نخستین بار ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت (دوشنبه تا چهارشنبه) امسال در دانشگاه ایلام آغاز شده و در مجموع یک هزار و ۲۷۸ اثر شامل یک هزار و ۲۰ اثر در بخش آزاد و ۱۷۳ اثر در بخش ویژه به دبیرخانه این جشنواره از سوی اهالی رسانه های استان های مرزی ارسال شده است.

بررسی مسائل زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی همچون مرز مشترک، چالش ها و تهدید ها و فرصت های پیش رو، تروریسم در منطقه، برپایی نمایشگاه مطبوعات از آثار استان های شرکت کننده و برپایی غرفه آستان قدس رضوی از بخش های این جشنواره است.

این جشنواره برای نخستین بار با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، استانداری ایلام و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژه استان های جدار مرزی غرب ایران شامل ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و خوزستان و هفت استان مرزی کشور عراق به میزبانی استان ایلام برگزار می شود.

فراخوان این جشنواره ویژه استان های میسان، واسط، دیالی، سلیمانیه و اربیل، حلبچه و بصره کشور عراق به صورت جداگانه و به زبان های کردی، عربی و انگلیسی منتشر و در اختیار آنها قرار گرفته است.