به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی که در محل برگزاری نشست خبری کی روش در آکادمی ملی فوتبال حاضر بود درباره اینکه قبلا استعفا داده بود و آیا حالا به همکاری اش با تیم ملی ادامه خواهد داد یا خیر، گفت: اگر استعفا دادم، به این خاطر بود که از نظر اخلاقی درست این بود همزمان با کی روش استعفا بدهم. من قرارداد نداشتم ولی تعهد داشتم. با کی روش دست یا علی داده بودم و اینکه بخواهم کی روش را رها کنم کار قشنگ و اخلاقی نبود.

وی افزود: برای تیم ملی شرط نگذاشته ام. افتخارم این بوده که برای تیم ملی خدمت کرده ام. اگر با کی روش استعفا دادیم به خاطر کمبودها بود.

پیروانی ادامه داد: می خواهم سه نکته بگویم و امیدوارم به کسی بر نخورد. اول اینکه تیمهای رقیب ما از مربیان بزرگ و بین المللی استفاده می کنند. به مربیان ما بر می خورد ولی باید بدانند کشورهای رقیب ما بازیکنان و مربیان بزرگی دارند.

مدیر تیم ملی فوتبال ایران گفت: اگر من استعفا دادم به این خاطر بود که به تیم ملی توجه شود. تیم ملی نیاز به حمایت دارد. نمی شود به تنهایی بدون امکانات به جنگ تیمهایی برویم که همه جور امکانات داریم. همه باید دست به دست هم بدهیم. رسانه ها و باشگاه ها و مسئولان حمایت کنند تا تیم ملی به جام جهانی برود. جام جهانی ما از الان شروع شده است. ما مثل برزیل و آلمان و کره جنوبی و ژاپن نیستیم که حضورمان در جام جهانی از قبل باشد. استعفای من پیامی به مسئولان بالادستی بود که از تیم ملی حمایت کنند.