قانون بودجه سال ۹۵ امروز به دولت ابلاغ می شود

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای نگهبان به صورت شفاهی اعلام کرد که ایرادات این شورا به لایحه بودجه سال ۹۵ با توجه به اصلاحاتی که در این لایحه در جلسه صحن علنی روز سه شنبه مجلس انجام شد، برطرف شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: احتمالا نامه مکتوب شورا تا آخر وقت امروز ارائه خواهد شد و قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت ابلاغ می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: مطابق این قانون دولت کلیه تعهدات خود را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد و پرداخت ها را منطبق با قانون بودجه انجام می دهد.

وی گفت: همچنین ما به التفاوت های دو ماهه ابتدای سال نیز پرداخت خواهد شد.

به گزارش مهر، دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ را با یک ماه و نیم تاخیر اواخر دی ماه به مجلس تقدیم کرد. مجلس نیز برای اینکه دولت در پرداخت های اوایل سال ۹۵ با مشکلی رو به رو نشود لایحه بودجه دو دوازدهم را به تصویب رساند. پس از تعطیلات عید بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس آغاز شد و در جلسه علنی روز گذشته آخرین ایرادات شورا به لایحه بودجه نیز رفع شد.