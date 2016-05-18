به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست صمیمانه حزب اعتدال و توسعه با منتخبان مجلس دهم با ابراز امیدواری برای موفقیت حاضرین به مزاح گفت: البته نامزدبازی دست از سر ما بر نمی دارد که حظ آن را شما می برید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از بیانات مطرح شده در این نشست استفاده شد و فکر می کنم مسیر آینده کشور روی موضوعات توافقی باشد بنابراین همه باید بیشتر کار کنیم.

قرار گرفتن پشت دسته بندی های کوچک هنرمندی نیست

لاریجانی با بیان اینکه تفرقه به مصلحت کشور نیست افزود: اینکه در پشت دسته بندی های کوچک قرار بگیریم هنرمندی محسوب نمی شود و حضرت رسول(ص) می فرمایند شیطان گرگ انسان است، چنانچه گوسفندان وامانده و دورافتاده از گله را گرگ می برد بنابراین باید از دسته بندی ها پرهیز شود.

وی گفت: مردم و نخبگان نه در سخنرانی بلکه باید در واقعیت وفاق داشته باشند.

وحدت سیاسی بر محور پیروی از پیشوای عادل یک نعمت است

رئیس نهاد قانونگذاری افزود: وحدت سیاسی بر محور پیروی از پیشوای عادل یک نعمت است که برای دستیابی به وفاق باید از این نعمت استفاده شود.

لاریجانی افزود: داشتن اخلاق که برآمده از تربیت اسلامی است در ایران ریشه دارد و سقراط حکیم در مورد ایرانیان گفته است که ایرانیان دارای استغنا و تمدن بودند.

نگاه سقراط به ایرانیان به روایت رییس مجلس; سقراط ایرانیان را بی باک، فداکار و با تربیت معرفی می کند

وی ادامه داد: سقراط همچنین ایرانیان را از بااخلاق ترین ملل دنیا دانسته که افتخار بزرگی است متاسفانه کم توجهی هایی مخصوصا در اخلاق سیاسی وجود داشته که در پیشینه ایرانیان نبوده و همچنین سقراط می گوید ایرانیان بی باک، فداکار و با تربیت هستند و برای وفاق باید به اخلاق سیاسی توجه شود.

لاریجانی گفت: محورهای عملیاتی از موضوعات حکمرانی موفق است و اگر این موضوعات درست تعریف نشود اختلاف پیش می آید.

وی گفت: خارج از تعارفات دو موضوع را طرح می کنم تا ذهن ها روی آن متمرکز شود، باید تصمیمات مهم برای کشور گرفته شود و در جلسه ای که به دعوت رئیس جمهور بود به آن اشاره داشتم و برای سرافرازی ملت باید روند حرکتی دنیا را تشخیص بدهیم.

رئیس مجلس افزود: از سال های متمادی پس از انقلاب و در دوره مهمی کاملا ملموس بود که اکثر نخبگان در حکومت هستند و باید به آینده امیدوار بود.

لاریجانی ادامه داد: اینکه نخبگان احساس می کنند در مناطق آنان بی عدالتی رخ می دهد به چه دلیل است به طور مثال نمایندگان استان های سیستان و بلوچستان و کردستان می گویند استان های آنان توسعه نیافته یا نمایندگان استان های فارس و خوزستان از عدم توسعه بخش صنعت و سرمایه گذاری گله می کنند.

انتقاد از عدم وجود احزاب پرقدرت در کشور

وی ادامه داد: به دلیل اینکه احزاب پرقدرت در کشور وجود ندارد که پشتیبانی لازم را به لحاظ اقتصادی و سیاسی انجام دهد مشکلات مذکور وجود دارد البته با توجه به حضور در نشست حزب اعتدال و توسعه این حزب مستثنی است.

رئیس مجلس گفت: در حال حاضر اگر کسی کاندیدا می شود باید خودش تلاش کند و حداکثر اسم کاندیدا در لیست می آید ولی کار اصلی را باید کاندیدا در حوزه انتخاباتی انجام دهد که این باعث افزایش درخواست ها از او می شود و وقتی که به مجلس می آید باید تلاش کند تا بتواند بودجه خوبی را به دست بیاورد که البته حال و روز بودجه معلوم است.

وی در این باره ادامه داد: نمایندگان با وجودی که در سال اول با نشاط کار می کنند زمانی که بعد از سال اول نتوانستند کاری را به سرانجام برسانند با نگرانی با دولت مقابله می کنند و یا برای اخذ بودجه باید به اتاق آقای نوبخت یا سایر وزیران مراجعه کنند که این چرخه باطل باعث افسردگی روحیه نماینده می شود.

وی ادامه داد: اینکه چرا نمایندگان احساس می کنند بی عدالتی در منطقه شان وجود دارد و باید حل شود که دلیل آن نداشت آمایش سرزمینی است.

آمایش سرزمین باید با مکانیزم درست پیگیری شود

رئیس نهاد قانونگذاری افزود: در طی چند برنامه دولت موظف به اجرای طرح آمایش سرزمینی شد تا هر منطقه براساس مزیت ناحیه خود افق آینده را بداند البته در این زمینه ها آقای نوبخت حرکت هایی را آغاز کرده اند.

دکتر لاریجانی گفت: آمایش سرزمین باید با مکانیزم درست پیگیری شود یعنی براساس مزیت طرح ارائه شود و نکته دیگر اینکه باید از ظرفیت نمایندگان برای رفع مشکلات استان استفاده شود.

وی با تأکید بر لزوم همفکری دولت و نمایندگان افزود: باید حول محور وفاق تلاش کرد تا کشور واقعا سامان یابد.

طرح آمایش سرزمین باید با استفاده از ظرفیت کارشناسان دولت و ظرفیت نمایندگان سامان یابد

رئیس نهاد قانونگذاری افزود: طرح آمایش سرزمین باید با استفاده از ظرفیت کارشناسان دولت و ظرفیت نمایندگان سامان یابد تا تکلیف مجلس و دولت روشن شود.

وی ادامه داد: اگر طرح آمایش سرزمینی به درستی آماده شود به طور مثال هر استان می داند که بهبود راه مواصلاتی در اولویت است یا بخش کشاورزی.

وی ادامه داد: اگر به دنبال هدف وحدت دولت و مجلس هستیم باید تراز کشور از نظر ملی بالا برود به دلیل اینکه صحبت تنها به تلنگر منتهی می شود و نتیجه پایه ای ندارد به طور مثال نمایندگان مازندران مشکل زیست محیطی استان را ابراز می کنند که باید به شکل اصولی حل شود.

سه قوه مستقل در جمهوری اسلامی باعث افتخار نظام است

دکتر لاریجانی گفت: سه قوه مستقل در جمهوری اسلامی باعث افتخار نظام است و اگر خواستار برادری وهمدلی هستیم به قول شاعر باید همگرایی هر دو سر بی، یعنی دو طرف باید رفاقت کنند نمی شود گفت دولت مستقل کار خود را بکند و باید به یاد داشت اگر وضع به این صورت باشد همگرایی شکننده است.

وی افزود: اینکه دولت استانداران را منصوب بکند عیب و اشکالی ندارد اما باید با نمایندگان مشورت کند و دیگران نیز احترام می گذارند.

مجلس مستقل به معنای شاخ و شانه کشیدن برای دولت نیست

رئیس نهاد قانونگذاری ادامه داد: معتقد به مجلس مستقل هستم اما مستقل بودن به معنای شاخ و شانه کشیدن برای دولت نیست بلکه باید عقلانیت باشد و همچنین رفاقت دو طرفه باشد. در آغاز این نشست نمایندگان منتخب خوزستان در خصوص استاندار خوزستان عنوان کردند که باید نظر آنها گرفته شود که البته این موضوع را به آقای رحمانی فضلی گفتم که از نمایندگان مجلس مشورت گرفته شود البته دولت فعلی نسبت به دولت قبل هماهنگ است و همگرایی خوبی دارد.

دولت یازدهم نسبت به دولت قبل از نظر قانون گرایی عملکرد موفق تری داشته است

دکتر لاریجانی افزود: دولت یازدهم نسبت به دولت قبل از نظر قانون گرایی عملکرد موفق تری داشته و آقای نوبخت در این رابطه تاثیرگذار بوده است البته آقای نوبخت خلقا مودب و با شرف است و یکی از دوستان که با ایشان شوخی گزنده ای داشت آقای نوبخت در برخورد با او اخلاق را رعایت کرد و روش برخوردش صحیح بود.

رییس مجلس به مزاح به نوبخت گفت:البته آقای نوبخت شیک پوش نیز هستند و در ارتباط برقرار کردن موفق هستند.

وی با بیان اینکه روابط دولت و مجلس باید سنجیده باشد توصیه کرد: دولت با نمایندگان مشورت کند که این به همگرایی و وفاق منتهی می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در روش و ساختار آمایش سرزمینی و همچنین انتخاب افراد موثر در استان ها باید با نمایندگان مجلس مشورت کند و مجلس می تواند پشتیبان خوبی برای دولت باشد.