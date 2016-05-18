ساخت یک باتری جادویی

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از موانع برای ارتقاء بیشتر وسایل الکترونیکی، عدم انعطاف پذیری آنها است که با ورود به این حوزه شاهد تحولی عظیم در صنایع الکترونیکی خواهیم بود.

یک تیم بین المللی به سرپرستی دانشگاه Illinois آمریکا باتری را طراحی کرده که کاملا انعطاف پذیر است و در زمان تمام شدن شارژ وسایل الکترونیکی می توان با پیچاندن آن به اطراف گجت مورد نظر، انرژی آن را دوباره تامین کرد.

نکته قابل توجه درباره این باتری خارق العاده این است که می تواند خودش را شارژ کند.

این باتری در واقع یک صفحه پلاستیکی انعطاف پذیر است که روی آن سلول های بسیار کوچکی از لیتیوم یون قرار گرفته اند.

بر روی سلول های لیتیوم یون یک پنل خورشیدی بسیار کوچکی قرار دارد که تامین انرژی این باتری را عهده دار می شود.

با ساخت این باتری می توان گفت پنجره ای جدید رو به صنعت الکترونیک باز شده است.