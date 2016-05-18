پیکر مطهر شهید بابایی در اراک تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک این شهید بسیجی که برای مقابله با گروه های تکفیری و داعش به صورت داوطلبانه به کشور عراق اعزام شده بود پیش از ظهر چهارشنبه با حضور جمع گسترده ای از مردم شهرستان اراک، مسئولین استانی و شهرستانی، نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده های شهدا تشییع و خاک سپاری شد.

مراسم تشییع این شهید مدافع حریم اهل بیت(ع) از مقابل دانشگاه اراک تا گلزار شهدای این شهر برگزار شده و پس از قرائت نماز میت به امامت آیت الله دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، پیکر این شهید والامقام در آغوش خاک آرامش ابدی یافت.

شهید علیرضا بابایی متولد ۱۳۵۱، متاهل، دارای دو فرزند و از کارمندان دانشگاه اراک بوده و پیش از این نیز فرماندهی گردان عاشورا حوزه مقاومت بسیج شهید مدنی اراک را بر عهده داشت.

وی به عنوان یکی از نیروهای داوطلب به منظور دفاع از حریم پاک اهل‌بیت(ع) عازم عراق شده بود که درتاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه۹۵ براثر برخورد با تله انفجاری در فلوجه عراق به درجه رفیع شهادت نایل گردید.

گفتنی است پیکر پاک این شهید پیش از ورود به کشور نیز در کربلای معلا با حضور جمع گسترده ای از مردم تشییع شده بود.