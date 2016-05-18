به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسین طهماسبی در پنجمین همایش ملی «هلشتاین ایران» که صبح چهارشنبه در موسسه علوم دامی کشور واقع در کرج برگزار شد، با اشاره به اینکه کشور در شرایط دشواری به سر می برد، اظهار کرد: تولید کنندگان، محققان، اعضای هیئت علمی و مسئولان اجرایی کشور تلاش می کنند امنیت غذائی کشور را تامین کنند.

طهماسبی در ادامه به افزایش جمعیت در جهان و به تبع ایران اشاره و بر ضرورت تولید محصولات سالم که تامین کننده امنیت جمعیت کشور است تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه حوزه کشاورزی و دامپروری کشور در شرایط پیچیده ای قرار دارد، گفت: به همین منظور نیازمند همکاری هیئت های علمی، موسسات تحقیقاتی و بخش اجرایی کشور هستیم.

قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلات در حوزه طیور و تولید شیر بیش از دیگر حوزه ها است، به رفع معضلات در این دو حوزه تاکید کرد و گفت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و موسسات تابعه آن با دو هزار و ۲۰۰ عضو هیئات علمی برای حل مشکلات بخش تلاش می کند.

لزوم توسعه تحقیقات در حوزه علوم دامی

طهماسبی به توجه ویژه در حوزه کشاورزی و علوم دامی اشاره کرد و افزود: دور بهره گیری از بخش خصوصی، دانشگاه ها و سازمان های بین المللی باید شتاب بیشتری به خود بگیرد تا شاهد پایداری بیشتر در صنعت دام کشور باشیم.

وی به راه اندازی مرکز رشد در موسسه علوم دامی اشاره کرد و گفت: این مرکز رشد تا پایان سال جاری در موسسه علوم دامی واقع در کرج راه اندازی می شود که گنجایش فعالیت ۱۵ شرکت دانش بنیان در آن پیش بینی شده است.

به گفته قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی هیئت علمی و محققان این امکان را دارند تا در یک مرکز رشد تحقیقاتی مستقر شده و مورد حمایت قرار گیرند تا فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ای گسترش یابد.

طهماسبی با تاکید بر اینکه نمونه فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ای در بخش خصوصی تولید و توزیع اسپرم های گاو دو منظوره و گاو اصیل است، گفت: این فعالیت ها باید توسعه بیشتری پیدا کند.

نگرانی محققان حوزه کشاورزی از تغییرات اقلیمی

وی در ادامه سخنان خود به تفاهم‌نامه هائی که با دانشگاه ها و بخش های تحقیقاتی منعقد شده و وجود شش هزار نفر هیئت علمی فعال در دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: این ظرفیت باید در کنار اعضای هیئت علمی سازمان برای رفع معضلات با پتانسیل بیشتری قرار گیرند.

قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به تغییر اقلیم و ایجاد شرایط بحرانی در کشاورزی در آینده ای نه چندان دور، افزود: با استفاده از ظرفیت های بین المللی در بخش زراعت و باغبانی حرکت های خوبی همچون تولید ارقام مقاوم به خشکی، گرما و کم آبی شروع شده که باید این فعالیت ها در بخش دام به خصوص هلشتاین که گونه ای بسیار حساس است نیز انجام شود.