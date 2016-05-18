جوان امروز بصیر و هوشیار است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم غلامحسین ظهیر مالکی، در مراسمی ظهر امروز چهارشنبه به منظور تجلیل از سربازان نمونه برگزار شده بود، جوان امروز را دنباله رو جوانان نسل اول انقلاب معرفی کرد و افزود: جوانان امروز در دفاع از حرمین شریف اهل بیت (ع) رشادت هایی را به منصه ی ظهور گذاشته اند که در دوران دفاع مقدس شاهدش بوده ایم.

ظهیر مالکی در ادامه با تاکید بر ناکامی دشمنان در جبه های جنگ سخت تصریح کرد: فضای مجازی و گشودن جبه های جنگ نرم، هربه ی دیگری از جانب بد خواهان نظام و انقلاب اسلامی بمنظور اجرای عملیات روانی و تحلیل باورهای اصیل انقلاب است.

فرمانده تیپ ۱۲۱ تکاور نزاجا در پایان امنیت حاکم بر کشور را برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران دانست و از نسل جوان خواست تا پاسدار ارزش های و دستاوردهای آنان باشند.