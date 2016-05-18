شهر گیوی از بن بست خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جعفری ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت پروژه های راهسازی دو شهرستان خلخال و کوثر تصریح کرد: پیمانکار جاده گیوی مشخص و این پروژه تامین اعتبار شده است.

وی افزود: در حالحاضر جاده قدیم گیوی- خلخال به جاده اصلی تبدیل شده و جاده رو به روی سد نیز به بهره برداری رسیده و مورد استفاده است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اهمیت زیرساخت راه برای توسعه این دو شهرستان اضافه کرد: جاده پونل به منظور رفع مشکل تردد بین خلخال و گیلان در دست پیگیری است و از ابتدای سال احداث تونل آغاز شده است.

جعفری با تاکید به اینکه این پروژه به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است، افزود: موارد قانونی رفع شده و انظتار می رود نماینده جدید دو شهرستان پیگیر اجرا باشد.

وی افزود: جاده خلخال- فیروزآباد با جدیت آسفالت شده و با تکمیل علائم ایمنی در آینده نزدیک قابل بهره برداری است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت جاده خلخال- کلور- درام افزود: شش کیلومتر از این جاده بازگشایی شده و تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال جهت تکمیل هزینه شده است.

به گفته جعفری در پروژه شال- ماجولان- ماسوله، هشت کیلومتر تا ماسوله آسفالت شده است؛ در عین حال برای آسفالت راه های روستایی و شهری کارخانه آسفالت فعال شده است.

وی به بهسازی جاده ورودی خلخال با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد و گفت: ۱۳ کیلومتر از جاده هشتجین- سرچم نیز در حال اجرا و اتصال به جاده اصلی است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسفالت هشت کیلومتر از راه های روستایی طی چهار سال گذشته تاکید کرد: به دلیل اینکه جاده روستایی اعتبار ملی ندارد تلاش شد اعتباراتی به این منظور اختصاص یابد.

وی خواستار پیگیری تکمیل پروژه های نیمه تمانم راه سازی در این شهرستان از سوی مسئولان استانی و شهرستانی شد و افزود: تکمیل این پروژه ها تحول قابل توجهی برای دو شهرستان خلخال و کوثر به دنبال دارد.