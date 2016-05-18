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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

نمایشگاه کمپین «پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت»در بیرجند افتتاح شد

نمایشگاه کمپین «پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت»در بیرجند افتتاح شد

بیرجند- نمایشگاه کمپین «پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت» با حضور جمعی از مسئولان در بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه با اشاره ارائه دستاوردها و رسالت های طرح تحول سلامت در این نمایشگاه اظهارکرد: ارائه سیاست‌های جمعیتی و فرهنگ‌سازی ازدواج موفق جوانان از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وی بیان داشت:با توجه به افزایش بیماری قند خون در جامعه راه های مقابله با این بیماری نیز در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

جمشید مشایخی جم با اشاره وجود 60 تابلو در نمایشگاه «پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت» گفت: مشاوره تغذیه، مشاوره روان‌شناسی، آسیب‌های اجتماعی، ترک دخانیات، سلامت باروری، ازدواج از موضوعات ارائه شده در قالب این تابلو ها است.

وی عنوان کرد:  این نمایشگاه با همت مرکز بهداشت بیرجند و بهزیستی شهرستان و شهرداری بیرجند برگزار شده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند با اشاره به ارائه محصولات فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ خود مراقبتی گفت: ارائه این بسته ها به صورت رایگان خواهد بود.

این نمایشگاه «پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت» از ۲۹ اردیبهشت تا ۵ خرداد ماه در محل نگارخانه شهرداری بیرجند دایر خواهد بود.

کد مطلب 3662165

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