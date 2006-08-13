معامله 246 ميليارد ريال فولاد و مس در بورس فلزات تهران

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان كارگزاران، بورس فلزات تهران تالار اين بورس در روز يكشنبه شاهد جمعا 34 هزار و 260 تن عرضه و درمقابل 88 هزار و 920 تن تقاضا براي محصولات فوق الذكر بود.

اين گزارش حاكي است در روز يكشنبه درگروه فولاد، در 12 رينگ معاملاتي جداگانه مقدار 27 هزار و 600 تن انواع محصولات فولادي به ارزش، 160 ميليارد و 627 ميليون و 900 هزار ريال به صورت نقدي و سلف معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 97/95 و 11/65 درصد ازكل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات مسي نيز در 4 رينگ معاملاتي جداگانه يك هزار و 160 تن انواع مس به ارزش 86 ميليارد و 89 ميليون و 400 هزا يال به صورت نقدي داد وستد شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 03/4 و 89/34 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات آلومينيومي نيز با وجود 5000 تن عرضه اما به دليل نبود تقاضا هيچگونه داد وستدي انجام نگرفت بر اساس اين گزارش در روز يكشنبه در گروه محصولات روي هيچ گونه عرضه اي صورت نگرفت.