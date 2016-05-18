به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه و پس از مراسم امضای اسناد همکاری میان دو کشور، در نشست مشترک خبری با خانم «کولیندا گرابار کیتاروویچ»، از کرواسی به عنوان کشور دوست جمهوری اسلامی ایران در منطقه بالکان یاد کرد و اظهار داشت: ایران بلافاصله استقلال کرواسی را به رسمیت شناخت و از همان زمان روابط خوب و دوستانه‌ای بین دو کشور برقرار بوده است.

رییس‌ جمهور خاطرنشان کرد: کرواسی به دلیل داشتن مشترکات تاریخی و فرهنگی با ایران و جایگاه و موقعیت جغرافیایی که از آن برخوردار است، می‌تواند دروازه‌ای برای ارتباط ایران با اتحادیه اروپا باشد و از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است.

روحانی با اشاره به اینکه روابط تهران – زاگرب در طول چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها، متناسب با ظرفیت‌های دو کشور نبوده است،‌ گفت: در جریان این سفر تصمیم گرفتیم روابط دو کشور را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، بویژه در حوزه انرژی و حمل و نقل هر چه بیشتر توسعه دهیم.

رییس‌ جمهور اضافه کرد: حضور یک هیات عالیرتبه اقتصادی و تجاری کرواسی در این سفر، نشانگر اراده سیاسی دولت کرواسی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران است.

روحانی با بیان اینکه در جریان گفتگو با همتای کروات خود، ظرفیت‌های دو کشور برای توسعه روابط و سرمایه‌گذاری‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اظهار داشت: در جریان مذاکرات، توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه خدمات فنی- مهندسی و نیز ظرفیت‌هایی که در ایران برای سرمایه‌گذاری در حوزه تکنولوژی وجود دارد ، با یکدیگر تبادل نظر کردیم.

رییس‌ جمهور اضافه کرد: دو طرف علاوه بر مسایل اقتصادی، علاقمندی خود را برای توسعه روابط علمی، فناوری و دانشگاهی، مورد تأکید قرار دادند.

روحانی با اشاره به اینکه توریسم و گردشگری از دیگر موارد مورد اهمیتی بود که دو طرف بر آن تأکید کردند، گفت: جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوانی در دو کشور دارد که می‌تواند زمینه را برای فعالیت تهران و زاگرب در حوزه گردشگری افزایش دهد.

رییس‌ جمهور، بررسی شرایط منطقه بالکان و لزوم ثبات و انسجام بیشتر در آن منطقه و نیز مسایل مهم منطقه خاورمیانه را از دیگر محورهای مذاکرات خود با رییس‌ جمهوری کرواسی برشمرد و اظهار داشت: کشورهایی که با معضل تروریسم مواجه هستند، از موارد مورد بحث دو طرف بود و موضوع مبارزه با تروریسم و لزوم همکاری دو کشور و نیز همکاری‌های ایران با اتحادیه اروپا و ضرورت توجه به این مسأله از سوی همه کشورهای جهان به عنوان یک معضل منطقه‌ای و جهانی، مورد تأکید قرار گرفت.

روحانی در ادامه با اشاره به اینکه امسال یکصدمین سال به رسمیت شناخته شدن دین مبین اسلام در کرواسی است، اظهار داشت: رییس جمهور کرواسی نسبت به احترام مردم کشورش به دین مبین اسلام، تأکید دارند و در جریان مذاکرات خود لزوم همفکری و هماهنگی پیروان ادیان بزرگ آسمانی و وحدت و انسجام همه ادیان در شرایطی که بیش از گذشته به آن نیاز داریم، مورد تأکید قرار گرفت.

رییس‌ جمهور خاطر نشان کرد: از اینکه رییس‌ جمهور کرواسی در این سفر، مفتی اعظم زاگرب را به عنوان عضو هیأت همراه به تهران آوردند، به معنای احترام دولت کرواسی به دین مبین اسلام، تلقی می‌کنیم.

«کولیندا گرابار کیتاروویچ» رییس جمهور کرواسی نیز در این نشست مشترک خبری، سفر به تهران را نقطه عطفی در ایجاد و توسعه روابط دو کشور بویژه در زمینه اقتصادی دانست و اظهار داشت: همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کرواسی در سطح رضایت‌بخشی قرار ندارد و امروز فضای بیشتری برای توسعه همکاری‌ها ایجاد شده که باید از آن استفاده کنیم.

رییس جمهوری کرواسی با اشاره به اینکه زاگرب از اهداف جمهوری اسلامی ایران برای مدرن کردن صنعت و زیرساخت‌های اقتصادی خود آگاه است، اظهارداشت: شرکت‌های جمهوری کرواسی می‌توانند در تمام این زمینه‌ها با شرکت‌های ایران همکاری کنند.

کیتاروویچ خاطر نشان کرد: کرواسی می‌تواند مسیر بسیار خوبی برای انتقال انرژی ایران به اتحادیه اروپا باشد.

رییس جمهور کرواسی در ادامه به همکاری دو کشور در خصوص مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران از نقش کلیدی در منطقه برخوردار است و کرواسی به عنوان عضو اتحادیه اروپایی از اقدامات ایران در کاهش تنش در منطقه حمایت می‌کند.

کیتاروویچ تصریح کرد: کرواسی به همکاری‌های خود با ایران برای ریشه‌کنی تروریسم و افراط‌گرایی، بویژه در کشورهای افغانستان، سوریه و عراق، ادامه خواهد داد.

رییس جمهور کرواسی همچنین با اشاره به یکصدمین سالگرد به رسمیت شناخته شدن اسلام در کرواسی، اظهار داشت: بسیار خرسند هستیم که رابطه ما با مسلمانان در سطح بسیار عالی قرار دارد و کرواسی به عنوان الگویی برای همزیستی پیروان ادیان در قاره اروپا تبدیل شده است و ما به این روند ادامه می دهیم.

وی همچنین با تبریک توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های بزرگ، اظهار داشت: برجام موجب گسترش روابط بین ایران با کشورهای جهان خواهد شد و کرواسی از گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا به طور کامل حمایت می‌کند.