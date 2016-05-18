به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسام ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره خاطره‌نویسی دفاع مقدس استان همدان عنوان کرد: باید با ثبت خاطره های دفاع مقدس این میراث برای آیندگان به یادگار بماند.

دبیر جشنواره خاطره‌نویسی دفاع مقدس استان همدان با بیان اینکه خاطره بافتی کاملاً مردمی دارد و به هنگام بیان به دل می‌نشیند، گفت: رزمندگان دوران دفاع مقدس راویان جنگ هستند که باید خاطره‌ها را بازگو کرده و آن را برای نسل های متمادی به یادگار بگذارند.

دبیر جشنواره خاطره‌نویسی دفاع مقدس استان همدان از هزار و ۲۵۴ اثر‌ خاطره‌نویسی در دبیرخانه جشنواره خبر داد و گفت: بررسی و داوری آثار ارسالی به جشنواره نشان داد که آثار بسیار فاخری به جشنواره ارسال شده است.

حسام با بیان اینکه داوری از بین آثار رسیده به دبیرخانه کار آسانی نبود، گفت: هر فردی به سهم خود و در حد توانایی خود باید خاطرات جنگ را بازگو و ثبت کند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و نام ۸ هزار شهید استان، آن‌ها را الگوی مناسبی برای تمام دوران دانست و اظهار داشت: زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهیدان ارزشی بالا و اجری زیاد نزد پروردگار متعال دارد.

وی بیان کرد: در راستای پیروی از فرامین ولی امر مسلمین، رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «در جمع آوری خاطرات یک نهضت خاطره نویسی باید صورت پذیرد»، این اداره‌کل در شش سال متوالی اقدام به برگزاری جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس کرده است.

در پایان این مراسم از کتاب «کبریت‌های سوخته» شامل خاطرات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس رونمایی شد.