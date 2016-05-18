کشف زمین خواری چهار میلیارد ریالی در گرگان

سرهنگ علی اكبر جاويدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: به دنبال شكايت اداره منابع طبيعی شهرستان گرگان مبنی بر تصرف غير قانونی اراضی ملی در يکی از مناطق روستايی، بررسی موضوع با جديت در دستور كار ماموران پليس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از استعلام از اداره كل منابع طبيعی مشخص شد كه محدوده تصرف شده به متراژ دو هكتار در اراضی ملی و موقوفه واقع در حريم روستای نوچمن توسط زمين خواران به تصرف در آمده است.

وی تصریح کرد: زمين خواران زمين های تصرف شده را به قطعات كوچک تر تقسيم کرده و مقداری از آن را در قالب خانه باغ فروخته بودند.

وی با اشاره به سوء استفاده زمين خواران و تصرف منابع ملی به نفع خود در قالب باغ در روستای نوچمن اين شهرستان، گفت: ماموران برابر شكايت اداره کل منابع طبيعی پس از تکميل پرونده و ارسال به مراجع قضایی، نسبت به باز پس گيری اراضی ملی تصرف شده اقدام کردند.

جاویدان افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی مراجع قضایی در اقدامی هماهنگ، دو هکتار از اراضی ملی اين شهرستان را که توسط زمين خواران تصرف و تخريب شده بود را باز پس گرفتند.

جانشين فرماندهی انتظامی استان گلستان در پايان با بیان اینکه ارزش ریالی زمین های تصرف شده چهار میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: مبارزه با پديده شوم زمين خواری و تخريب جنگل‌ ها از اولويت های مهم پليس است و اين اقدامات در آینده با شدت بیشتری انجام خواهد شد.