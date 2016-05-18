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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

شهرداری تبریز با اقتدار قهرمان تور سی و یکم ایران – آذربایجان شد

شهرداری تبریز با اقتدار قهرمان تور سی و یکم ایران – آذربایجان شد

تبریز - تیم شهرداری تبریز با اقتدار تمام قهرمان سی و یکمین دوره تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و یکمین دوره تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان، با رسیدن دوچرخه سواران به خط پایان مرحله ششم تور سی و یکم، نتایج تیمی مجموع شش مرحله نیز مشخص شد.

رکابزنان تیم شهرداری تبریز که دیروز در مسیر سرعین به پیست اسکی سهند در بخش انفرادی حائز رتبه های اول، سوم، چهارم و پنجم شده بودند، امروز هم عملکرد تیمی خوبی داشتند و در نهایت با هدایت قادر میزبانی و تفکرات ناصر هوشیار توانستند با قدرت تمام به عنوان قهرمان بخش تیمی تور سی و یکم شناخته شوند.

بر این اساس تیم شهرداری تبریز با ثبت زمان مجموع ۷۲ ساعت و ۲۰ دقیقه و هفت ثانیه در صدر بخش تیمی شش مرحله قرار گرفت و قهرمان شد.

پس از تیم مقتدر شهرداری تبریز، تیم پیشگامان کویر یزد با زمان ۷۲ ساعت و ۳۵ دقیقه و ۳۸ ثانیه در رتبه دوم ایستاد و تیم وینو فور ائور قزاقستان با ۷۲ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۳۸ ثانیه در رده سوم قرار گرفت.

مرحله ششم و پایانی تور سی و یکم امروز چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح به مسافت ۱۱۴ کیلومتر در داخل شهر تبریز برگزار شد.

کد مطلب 3662208

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